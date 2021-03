EXCLUSIV Vești bune pentru Laurette după ce a fost bătută: ”Este totul ca înainte între noi”

Laurette a văzut moarte cu ochii, săptămâna trecută, în urma întâlnirii cu M.T., într-o cameră de hotel din Centrul Vechi al Capitalei. Scandalul dintre ei s-a lăsat și cu violență, fostul fotomodel alegându-se cu răni grave, inclusiv pe picioare, mâini și față. Ea ne-a oferit noi detalii despre acel coșmar, dar ne-a vorbit și despre teama că Mihai, fostul iubit, îi va putea lua fetița, după rușinosul episod, așa cum acesta intenționa, imediat după incident: “M-am împăcat cu Mihai, nu îmi va lua fetița, a vizitat-o pe Selena, fata noastră, s-a asigurat că suntem bine!”, ne-a spus Laurette, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Deși fostul iubit al fotomodelului ar fi vrut inițial să o ia de la Laurette pe Selena, fiica lor, așa cum zilele trecute au aflat reporterii Playtech.ro, iată că acesta a revenit, între timp, la sentimente mai bune. Ba chiar o susține pe mama copilului său, după scandalul avut cu bărbatul cu care își dăduse întâlnire într-un cadru intim. Contactată de reporterii Playtech.ro, Laurette ne-a spus:

Laurette ne-a oferit noi detalii despre acel episod:

“Nu am mai luat legătură cu el, de atunci. Am mai fost abordată, așa, de diverși domni. Nu erau abordări elegante, ci cu scopul să îmi strice imaginea, iar eu îmi dădeam seama foarte ușor, însă la el nu mi-am dat seama. Eu m-am mai întâlnit cu el, de trei sau patru ori până acum. Mi s-a părut un domn foarte serios, mi-a zis că este divorțat, că are două fetițe, că are afaceri. Țin minte că atunci când a intrat în camera de hotel s-a înfuriat pe mine că nu am vrut să fac ce mi-a cerut el, mi-a zis că ce caut aici dacă nu voiam să fac ce vrea el. Persoana cu care m-am întâlnit cred că consumase ceva, era foarte agitat și nervos când a intrat pe ușă și i-am zis să ia loc pe scaun. Din momentul în care am intrat în camera de hotel am stat maximum 20 de minute. S-a enervat din cauză că el mi-a cerut ceva și eu nu am fost de acord”, ni s-a mai confesat Laurette, în exclusivitate pentru Playtech.ro.