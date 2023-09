Ce va face Laurette Atindehou cu cei 13.000 de euro, daune morale de la bărbatul care a agresat-o în hotel. Gestul ei este impresionant: ”O parte o dau” EXCLUSIV

Laurette Atindehou, stabilită în Franța, are de primit, conform hotărârii judecătorești, daune morale, în valoare de 13.000 de euro, de la Marian Tătic, bărbatul acuzat că a sechestrat-o și bătut-o, în 2021, într-o cameră de hotel. Ea ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, ce va face cu acești bani, după ce îi vor intra în cont. Ne-a vorbit și despre haosul din Paris, după recenta explozie a unei clădiri: ”Este un oraș frumos, dar nesigur!”.

În urmă cu două luni, Laurette a câștigat procesul împotriva agresorului ei, Marian Tătic, condamnat la trei ani și opt luni de închisoare cu executare. Tot potrivit deciziei judecătorești, bărbatul trebuie să îi plătească daune morale, în valoare de 13.000 de euro. În plus, el a primit și ordin de restricție, pe o perioadă de cinci ani.

Laurette ne vorbea, în ziua anunțării sentinței judecătorești, despre acest proces, care a durat timp de doi ani:

„Sunt foarte fericită că am învins şi că am câştigat procesul. Nu are nimeni voie să atingă femeile. Sunt foarte fericită ca Justiţia din România a făcut dreptate în cazul meu. Şi-a primit pedeapsa pe care o merită, e clar! Nu sunt singura agresată de el.

Au fost foarte multe fete. Au fost multe dovezi la dosar. Presa nu a ştiut niciodată acest detaliu, presa a dat în mine. Toţi au crezut spusele lui atunci. Eu am fost denigrată, defăimată, mi s-a stricat imaginea. S-a făcut dreptate azi.

Trebuie să îmi dea şi suma de 13.000 de euro, daune morale, nu are voie să se apropie de mine timp de 5 ani. Astăzi, am primit cea mai frumoasă veste din ultimii ani! Chiar am plâns de fericire”, ne declara Laurette Atindehou, în exclusivitate pentru Playtech Știri.