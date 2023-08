Laurette a urmat exemplul miliardarului Ion Țiriac, fostul ei protector: ”Sunt marcă înregistrată, la OSIM”. În ce afaceri a investit zeci de mii de euro

Laurette Atindehou se concentrează doar pe afaceri, după ce ani la rând a strălucit în lumina reflectoarelor, ca fotomodel. Este patroana unui salon de masaj, iar, mai nou, și imaginea unui parfum, care îi poartă numele. Laurette ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre investițiile financiare, despre fiica ei, care studiază în Franța, dar și despre actuala poveste de dragoste.

Laurette, fotomodel de top, a debutat cu succes în lumea afacerilor. Deține un salon de masaj, în București, în care a investit zeci de mii de euro, iar mai nou este imaginea unui parfum care îi poartă numele:

Laurette și-a lansat recent și un parfum, care îi poartă numele. Ea ne-a vorbit despre acest produs, care are în spate o poveste emoționantă:

”Important este că a ieșit ceva frumos, este un produs made in Franța, are un amestec de arome exotice afro, le-am ales și cu gândul la tatăl meu, din Africa. Am avut de ales dintre mai multe esențe, am mers timp de o săptămână, la laborator, ca să le încercăm.

Avem o ediție limitată, de 300 de sticluțe, am vândut o mare parte dintre ele, la prețul de 275 de lei, nu este scump. Vreau să-l produc într-un număr mai mare, e de fapt un ulei de parfum, persistă mirosul și două zile. Sticluța este neagră, cu auriu, reprezintă luxul.

Când l-am făcut, treceam printr-o perioadă grea, așa că am încercat să-mi canalizez energia spre ceva frumos. M-am gândit să fac produsul acesta, care să-mi poarte și numele. Am înregistrat numele meu la OSIM, da, taxa este de vreo 1.000 de lei anual”.