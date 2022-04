Laura Giurcanu, prima reacție din România despre Cătălin Zmărăndescu. Ce i-a transmis fostului Faimos

Laura Giurcanu, fosta Faimoasă, a revenit în țară, după trei luni petrecute în Republica Dominicană. La aeroport, ea a fost întâmpinată de familie și iubitul ei. Ce a declarat Laura Giurcanu despre perioada petrecută în competiție și care dintre foștii săi colegi ar fi dezamăgit-o.

Laura Giurcanu a acordat un interviu la venirea în țară. Aflată pe aeroport, ea s-a bucurat de primirea călduroasă făcută de iubitul ei și de părinți. Laura Giurcanu a spus că timpul petrecut la Survivor România a fost unul care prețios, bucurându-se de momente unice.

„Au fost trei luni absolut superbe, m-am bucurat în fiecare secundă, e emoționantă revederea cu ai mei, sunt foarte bucuroasă cu tot ce s-a întamplat pe insulă. Eu nu am vrut niciodată să mă plâng, știam unde merg, eu nu mai dormisem niciodată în aer liber, s-a întâmplat în prima seară de Survivor”, a spus Laura Giurcanu.

Fosta Faimoasă a ținut să vorbească și despre colegii săi de echipă. Dintre toți, Laura Giurcanu a avut reproșuri la adresa lui Cătălin Zmărăndescu, după ce a aflat ce a spus despre ea la ieșirea din concurs.

„Nu pot să zic că au fost oameni care m-au dezamăgit, nu m-am dus acolo cu așteptări. Cătălin a spus niște lucruri pe care nu le-am înțeles, a fost socant să ajung acasă și să aud ce a spus, nu cred ca mai merită să vorbesc cu el. Sunt perfect împăcată în rest cu orice am întâlnit acolo la Survivor.

Am ajuns unde sunt în competiție: în afară de mine și Elena nicio fată nu a avut vreo capabilitate sportivă în echipa mea. Noi eram cele două Faimoase care se luptau de câte 3-4 ori pe traseu.

Nu știu dacă aș spune că am ieșit repede pentru ca am fost taxată, eu am învățat foarte mult. Eu cu TJ nu mai petrecusem timp cu 3 săptămâni înainte de a se produce ruptura”, a mai zis Laura Giurcanu, pentru emisiunea La Măruță.