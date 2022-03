Ce studii are Laura Giurcanu, de fapt. Concurenta de la Survivor România te va uimi

Laura Giurcanu este una dintre cele mai controversate concurente de la Survivor România 2022. Faimoasa face parte din linia de start din tribul roșu și, deși este una dintre cele mai cunoscute vloggerițe de la noi din țară, puțini știu ce studii are blondina.

Laura Giurcanu a creat adevărate controverse la Survivor România 2022. Faimoasa blondină în vârstă de 25 de ani este vloggeriță și influenceriță.

A devenit cunoscută publicului român la vârsta de 15 ani, atunci când a câștigat concursul Next Top Model by Cătălin Botezatu, primul pas în viitoarea ei carieră de model.

În 2013, Laura Giurcanu și-a descoperit pasiunea pentru online și și-a deschis propriul canal de Youtube, acolo unde postează vlogguri care ilustrează mici părți din viața ei de zi cu zi.

Este o fire sportivă, adoră să facă mișcare și acesta este motivul pentru care puțini oameni știu că, timp de 7 ani, Laura Giurcanu a practicat atletismul ca sport de performanță:

„Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism. Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport. Am zis că vreau și eu să fiu așa.

Am făcut sport de performanță 7 ani. Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine”, declara Faimoasa Laura Giurcanu, acum ceva timp.