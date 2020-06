Laura Cosoi, în lacrimi. Ce s-a întâmplat cu cel de-al doilea copil

Laura Cosoi a adus detalii despre problemele pe care le-a întâmpinat în cea de-a doua sarcină. Ce spune cunoscuta actriță despre bebelușul care este pe drum?

Laura Cosoi (38 ani) își va ține în brațe cea de-a doua fetiță în luna august. Ca și în cazul primului copil, actrița nu va dezvălui public numele surioarei Ritei. Aceasta se bucură de sarcina care se află pe ultima sută de metri și de relația frumoasă pe care o are alături de afaceristul Cosmin Cuticăpean, cel cu care se iubește de 8 ani. Un lucru e cert, viitoarea mămică își adună puterile și speră ca și de data aceasta să nască natural. „Îmi place să fiu însărcinată, mă încântă tot ce simt și mă bucur foarte mult de fiecare zi, cu atât mai mult cu cât perioada sarcinii se apropie de final”, a declarat blondina, pentru click.ro.

Singurul lucru care i-a trezit semne de întrebare în lunile acestea a fost pandemia în care trebuia să se desfășoare frumosul moment din viața sa. Cu toate astea, Dana Rogoz, prietena sa care s-a aflat în același stadiu și care a născut recent, i-a dat putere. Din păcate, și alte lucruri au intervenit în fericirea Laurei. Vedeta a mărturisit că nu prea a avut poftă de mâncare în primul trimestru, iar că o problemă semnificativă a venit din partea căldurii pe care nu o tolerează deloc.

„Cea de-a doua sarcină nu mi s-a părut atât de diferită de prima. Nu am prea avut poftă de mâncare în primul trimestru, dar în rest nu pot spune că mi-a fost rău. E adevărat, au mai fost zile când am avut stări de moleșeală, de somnolență, dar nu cine știe ce. Cu căldura am însă o mică problemă: n-am tolerat-o niciodată și nici acum nu o tolerez”

Laura Cosoi (Sursa: click.ro)