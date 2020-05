Laura Cosoi și-a pus internetul în cap după ultima poză postată. E gravidă în șase luni, dar nu s-a putut abține

Perioada prin care o femeie trece pentru a aduce pe lume un copil este una minunată. Dincolo de bucuria sufletească, sarcina aduce și schimbări ale corpului, pe care multe vedete aleg să le împărtășească cu admiratorii. Și Laura Cosoi se numără printre persoanele publice care păstrează o legătură strânsă cu urmăritorii. Actrița obișnuiește să posteze imagine ce o surprind pe ea și familia ei în diferite ipostaze. De data aceasta însă, imaginea Laurei a stârnit controverse.

Mai sunt doar câteva luni până când Laura Cosoi va aduce pe lume al doilea său bebeluș. Burtica sa este deja suficient de vizibilă pentru a se putea lăuda întregii lumi. Acesta este și motivul pentru care a atras un val de comentarii cu ultima sa postare.

Viitoarea mămică este însărcinată în 6 luni și pune mereu sănătatea pe primul loc. Laura obișnuiește să aibă o dietă bazată pe echilibru alimentar, având astfel grijă de sănătatea copilului. Acesta poate fi și motivul pentru care are o siluetă demnă de invidiat, chiar și în sarcină. Iar imaginea cu ea în lenjerie intimă poate confirma asta.

Postarea făcută pe contul de socializare al Laurei Cosoi a adus însă comentarii pro și contra.

În curând mămică pentru a doua oară…fotografia este făcută dimineață când descopeream în oglindă câte schimbări aduce o sarcină corpului meu. Nu m-am preocupat niciodată de kilogramele luate pe timpul sarcinii pentru că întotdeuna am pus pe primul plan sănătatea bebelușului, dar și a mea. Nu mai am tonusul de altădată, șoldurile s-au lățit, sânii au căpătat volum serios, pielea se întinde la maxim, dar niciodată nu m-am simțit mai feminină și mai împlinită că în această perioada. Am intrat în cea de-a 25-a săptămână de sarcină și mă minunez în fiecare zi de miracolul ce crește în mine!, a completat Laura un selfie relaxat de pe contul său de socializare.