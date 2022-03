Cum s-ar fi accidentat Simona Halep la Miami. Fostul lider mondial s-a retras de la turneul din Florida după ce investigația RMN a arătat că are o ruptură la coapsa stângă. Românca va fi nevoită să ia o pauză de trei săptămâni, tocmai când jocul său se apropia de nivelul pe care și-l dorea. Mai mult, analizele medicale au indicat că problema actuală este una nouă, fără legătură cu durerile acuzate în semifinala de la Indian Wells. În ciuda problemelor cu care venise la Miami, Simona Halep apare într-un clip în care își folosește piciorul cu probleme într-un mod ce pune pe gânduri.

Cum s-ar fi accidentat Simona Halep la Miami. Jucătoarea din Constanța a „dat cu piciorul” la tot ce agonisise, ca formă și încredere, de la începutul sezonului. Românca a acuzat probleme la coapsa stângă încă din timpul semifinalei de la Indian Wells, pierdută în fața polonezei Iga Swiatek.

Halep a resimțit probleme noi, indicate și de investigația RMN ce a arătat o ruptură musculară la aceeași coapsă, dar, conform ProSport, fără legătură cu durerile resimțite la Indian Wells. De fapt, toată săptămâna, soția lui Toni Iuruc a purtat un bandaj elastic în zona cu probleme, admițând că face asta în mod preventiv.

„Da, protejez un pic, am niște dureri, dar nu este o accidentare gravă. Am făcut o ecografie care mi-a arătat că nu este ceva grav, dar se poate agrava cu jocul. Însă o să am grijă cât pot de mult”, a declarat Simona Halep pentru Digi Sport, la scurtă vreme după sosirea la Miami.