Lacrimi de viță de vie, un leac băbesc uitat. Ce beneficii miraculoase are pentru sănătate

Picăturile de sevă care se scurg la tăierea de primăvară a viței de vie, sub aspectul unui lichid transpartent, cu gust dulce-sălciu reprezintă leacuri care sunt apreciate încă din cele mai vechi timpuri, având efecte benefice pentru sănătate.

Lacrimi de viță de vie, un leac băbesc uitat

Astfel că lacrimile viței de vie sunt considerate a fi întăritoare de primăvară pentru sistemul imunitar, ele conținând viniferin, care este un antioxidant de 62 de ori mai eficient decât vitamina C.

Lacrimile viței de vie sunt un medicament natural extrem de bun, cu proprietăți antihemoragice, antiinflamatoare și nontoxice. De asemenea, efectul antiseptic al lichidului poate să crească rezistența ochilor și pielii în fața infecțiilor.

Cum se obțin lacrimile viței de vie

Ele se obțin prin tăierea cu foarfeca de vie a coardelor în diagonal, ca să se obțină o suprafață de scurgere cât mai mare și prin fixarea în diagonală a unei sticluțe curate, în capătul tăiat, pentru a le colecta. Astfel de procedură se poate face primăvara, din momentul în care via începe să înverzească. De asemenea, este important ca seva să vină de la via care nu a fost fertilizată sau tratată chimic. Acest produs obținut se menține în sticle curate, închise la culoare și astupate ermetic, iar temperatura ideală este de 8 grade C. Este recomandat ca seva folosită să nu fie mai veche de 2 săptămâni.

Cum se administrează

Pentru întărirea sistemului imunitar, seva se consumă în cantități mici, de maximum 50 ml pe zi, adică 1-2 lingurițe din oră în oră, pe stomacul gol, dimineața între orele 8-12. Pentru afecțiuni oculare se ung pleoapele sau se aplică comprese pe ochii închiși, care se lasă să acționeze vreme de un sfert de oră.

Sau, în fiecare dimineață să se pună în palma curată o cantitate suficientă cu care vor fi spălați ochii, prin clipire, de 20 de ori. Acest tratament se urmează în fiecare an, pe o perioadă de minimum 2 luni, fără întrerupere. Pentru pietre la rinichi se administrează 8-10 lingurițe de sevă, dimineața, pe stomacul gol. Pentru o mai mare stimulare a diurezei, acest remediu se poate lua cu o cantitate mică de apă de izvor. De menționat este că se face o cură de o săptămână.

Pentru colecistită, dischinezie biliară, litiază biliară se administrează 3 – 4 linguriţe de sevă de viţă de vie, cu o jumătate de oră înainte de masă, după care trebuie să stai culcat pe partea dreaptă, timp de 10 minute. Acest tratamentul se urmează 5 zile la rând. Iar pentru tratarea rănilor de orice fel şi a dermatitelor, se aplică comprese cu sevă de viţă de vie, de 2 – 3 ori pe zi, până la vindecare.