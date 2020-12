Secretul verzei murate s-a aflat. Ce substanță conține, de fapt, de e sănătate curată pentru organism

Varza murată are un secret aparte pe care doar specialiștii îl știu. Mulți o consumă pentru că este gustoasă și sănătoasă, dar nu știu exact de ce. Care sunt realele beneficii ale legumei fermentate preferate de români?

Secretul varzei murate! Ce substanță conține? E sănătate curată

Varza murată e una din preferatele românilor și nu numai, pentru că se regăsește și în alte culturi, dar sub forme diferite. Mulți neglijează zeama de la varza murată pentru că nu știu exact cât e de sănătoasă, iar alții o consumă pe post de borș în diferite preparate tradiționale sau după o petrecere zdravănă unde alcoolul a cam curs în voia lui.

Aceasta fermentată în sare își conservă, dar și amplifică toate proprietățile și vitaminele. Ajută la tratarea bolilor de plămâni, a constipației , anemiei și îmbătrânirii premature. Aceasta e bogată în vitamina C – chiar mai mult decât portocala – A, B1, B2, B3, B6 si B9 (acidul folic) si E, magneziu, potasiu, fier, iod. Vitamina U e untiulceroasă e cea mai importantă componentă a acesteia și lucrul pentru care trebuie să o consumi.

Beneficiile varzei de murat

-Datorita continutului de fibre, zeama de varza murata asigura un tranzit intestinal bun, combatand constipatia si cancerul de colon. De asemenea, este recomandata si celor cu sindrom de intestin iritabil.

-Zeama de varza murata este recomandata in curele de slabire. O cura cu moare vitaminizeaza intreg organismul si il detoxifiaza.

-Zeama de varza murata previne si inhiba tumorile canceroase. Aceasta reprezinta un puternic inamic al cancerului, in special al celui de colon si de san (cei care consuma varza murata de 5 ori pe saptamana prezinta un risc cu 70% mai scazut de a dezvolta cancer).

-Stimuleaza circulatia sangelui. Consumul zilnic a 1-2 pahare de moare rezolva astfel foarte simplu senisibilitatea la frig, dar combate si febra.

-Scade concentratia colesterolului rau (LDL) prevenind ingrosarea vaselor de sange.

-Moarea este indicata si in caz de hemoroizi. Se consuma cate 100 ml de moare incalzita, de 3 ori pe zi, inainte de masa. Daca hemoroizii se asociaza cu hemoragie, atunci se bea cate un pahar de 2-3 ori pe zi si se mananca zilnic salata de varza murata.

-Zeama de varza murata trateaza astenia si lipsa de vitamine din organism (avitaminoza). Se amesteca un pahar de moare cu unul de suc de rosii, se adauga 150 ml de apa plata, o lingura de miere de albine si o lingura de suc de lamaie. Se bea cate un pahar de 2 ori pe zi, intre mese, pana la imbunatatirea starii de sanatate. (Sursa: sfatnaturist.ro)