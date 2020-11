Cum își întărește Simona Halep sistemul imunitar. Ce a făcut în weekend

Simona Halep are din ce în ce mai multă grijă la sănătate asa, mai ales în această perioadă. Ce a făcut celebra sportivă și cum își întârește sistemul imunitar? Tânăra le-a arătat totul fanilor pe rețelele de socializare.

Iubita sportivă a început de câteva zile pregătirea pentru noul sezon din cadrul circuitului WTA, iar miercuri s-a pozat în mijlocul naturii, înconjurată de brazi și zăpadă. Bine echipată și cu zâmbetul la purtător, Simo i-a dat gata pe cei care o urmăresc pe rețelele de socializare și i-a încântat cu imagini cu ea din ce în ce mai fericită, semn că se simte excelent. Într-un cadru de basm, jucătoarea de tenis a uitat puțin de sportul care a făcut-o cunoscută și a ales să se plimbe puțin cu bicicleta.

Nicio zi fără mișcare, așa trăiește Halep, mereu gândindu-se la minte și la trup. Din păcate, sezonul 2020 a fost mult mai scurt pentru jucătorii de tenis din cauza pandemiei de coronavirus care a dat planurile tuturor peste cap. Halep a reușit totuși să joace în 26 de meciuri oficiale, din care câștigate un număr de 23. Cele care au învins-o pe româncă au fost: Aryna Sabalenka (sferturi, Adelaide), Garbine Muguruza (semifinale, Australian Open) și Iga Swiatek (optimi, Roland Garros).

Simona Halep în circuitul WTA:

2020: 23-3 (victorii/înfrângeri) / $1.937.890 bani câștigați din tenis

2019: 43-17 / $6.962.442

2018: 46-11 / $7.409.564

2017: 45-17 / $5.275.227 etc.

„E prima zi în care mă antrenez 100%. Am avut o perioadă de 10 zile după Covid în care m-am recuperat. Am avut grijă pentru că am avut emoții, nu știam la ce să mă aștept. Nu am probleme de respirație și sunt pregătită să încep pregătirile pentru noul an. Am avut febră, dureri de cap, dureri musculare, dar nu pentru o lungă perioadă de timp. Am trăit cu teamă zi de zi că o să se întâmple ceva, dar e bine că am trecut destul de ușor. Nu sunt de acord deloc cu ceea ce aud pentru că eu am crezut în această boală de la început. Nu am avut vreun moment în care să spun că nu există. Cine nu crede, greșește din punctul meu de vedere. Mi-a părut rău de ce am auzit că s-a comentat la fotografia aceea (n.r. alături de o parte a personalului medical de la spitalul Matei Balș)”

Simona Halep (Sursa: Digisport.ro)