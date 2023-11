La ce oră începe Parada militară de 1 Decembrie 2023 la București. Spectacolul are loc în Piața Arcului de Triumf

Parada militară de 1 Decembrie este așteptată de mulți români în fiecare an, așa că nu e de mirare că mulți se întreabă la ce oră începe Parada militară de 1 Decembrie 2023 la București. Acesta este un eveniment solemn care se desfășoară în fiecare an, iar în 2023 are loc în Piața Arcului de Triumf din Capitală.

Peste 1.500 de militari participă la parada de 1 Decembrie

Peste 1.500 de militari și specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciu de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, dar și 130 de mijloace tehnice dintre care 40 de aeronave vor lua parte la Parada Militară Națională organizată vineri, pe 1 Decembrie 2023, la București.

MApN anunță că alături de militarii români, la paradă vor defila și aproximativ 150 de militari străini din Belgia, Franța, Republica Moldova, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, SUA sau Țările de Jos și militari din țările NATO contribuitoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Bucureștenii vor vedea aeronave de luptă din Germania, SUA și Turcia, dar și alte 23 de mijloace tehnice.

Pe 1 Decembrie 2023, de Ziua Națională a României, traficul va fi restricționat pe arterele care converg către piața Arcul de Triumf în zilele de 28 noiembrie și 1 Decembrie.

„La Parada militară vor defila, alături de trupele Armatei României, și militari străini din cadrul detașamentelor dislocate în țara noastră, precum și din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României. Cu ocazia Zilei Naționale, reprezentanți ai Armatei României vor participa, la solicitarea şi cu sprijinul autorităților locale, la pregătirea, organizarea şi desfășurarea de ceremonii în unele garnizoane în care sunt dislocate unități militare, iar militarii aflați în misiune în afara teritoriului național vor desfășura ceremonii militare.

De asemenea, Drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, iar la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz”, a transmis Ministerul Apărării printr-un comunicat.

La ce oră începe Parada militară de 1 Decembrie 2023 la București

Pe 1 decembrie, steagul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, dar și la bordul navelor maritime și fluviale.

În zona Arcului de Triumf va fi o expoziție de tehnică militară pe care oamenii o pot vizita după ce se încheie ceremonia oficială, până la ora 14:00.

Parada militară de Ziua Națională a României în București va avea loc începând cu ora 11:00 în Piața Arcului de Triumf.

Bucureștiul nu este singurul oraș în care sunt manifestații cu ocazia zilei de 1 decembrie. Și la Cluj Napoca vor fi activități pe data de 1 decembrie. Festivitățile încep aici la ora 9:00 și se încheie la ora 20:00. Iată programul pe ore:

09:00 – depunere de coroane și jerbe de flori în Piața Mihai Viteazu;

10:30 – defilare tehnică militară și artificii de zi în Piața Avram Iancu;

12:00 – Moment aniversar ”30 de ani de statuie a lui Avram Iancu în inima Clujului”;

13:00 – reconstituire a evenimentelor din 1918, pe Bulevardul Eroilor;

15:00 – regal folcloric, în Piața Unirii- cu Sava Negrean Brudașcu, Aurel Tămaș, Maria Golban Șomlea, Valeria și Traian Ilea, dar și ansamblurile folclorice ”Mărțișorul” și ”Dor Transilvan”;

19:00 – iluminatul festiv se deschide în tot orașul, în Piața Unirii, deschiderea Târgului de Crăciun concert Delia și Cargo;

20:00 – spectacol de drone și artificii în Piața Unirii.

