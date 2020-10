Katy Perry scoate la vânzare o casă de milioane de euro. Cum arată și cât costă

Katy Perry în vârstă de 35 de ani vrea să-și vândă impresionanta casă din Beverly Hills. Cântăreața împreună cu actorul Orlando Bloom, au decis să vândă proprietatea la doi ani după ce au cumpărat-o. Recent cei doi au dezvăluit venirea pe lume a primului lor copil.

Katy Perry scoate la vânzare casa de milioane de euro

Celebra cântăreață a decis să își vândă locuința pentru impresionanta sumă de 7,95 milioane de dolari, după ce a vizionat o altă casă, în valoare de patru milioane de dolari, situată în Santa Barbara, la două ore de Los Angeles.

Casa pe care o vinde Katy Perry se află într-un cartier privat din Beverly Hills și a vrut să fie o casă de oaspeți. După ce a fost achiziționată în 2018, casa a avut câteva transformări, însă, artista nu a modificat foarte mult proprietatea care are câțiva vecini faimoși, printre care se numără și actrițele Nicole Kidman și Cameron Diaz.

Casa de oaspeți ”Katy”

Casa care a fost numită ”Katy” are un hol superb și podele cu lambriuri din lemn care duc spre un spațiu de relaxant decorat în nuanțe neutre, cu o canapea imensă, o masă centrală și un covor rafinat, alături de o sumedenie de rame foto care dau camerei un sentiment cald, de acasă.

Potrivit Retetesivedete.ro, vila are și o bucătărie aerisită cu o insulă centrală și blaturi de marmură. Există două cuptoare și o mulțime de echipamente necesare în bucătărie, ceea ce face din acesta spațiul perfect pentru gătit.

Chiar vizavi de bucătărie niște uși care se deschid spre o zonă de servit masa situată chiar lângă terasă. La etaj, casa oferă un dormitor matrimonial, alături de multe dressing-uri, un balcon în aer liber și o baie privată.

O sală de muzică încărcată cu instrumente

Totodată, casa vândută de Katy Perry are și o sală de muzică cu pereți de culoarea salviei și un covor cu animal print. Camera enormă este încărcată cu diferite instrumente și are o mulțime de ferestre care oferă o lumină mai naturală. În exterior, proprietatea are o piscină ovală uimitoare, cu vedere la exterior și la peluzele sale perfect tăiate. Vila scoasă recent la vânzare de Katy a fost construită în 1960.

Katy Perry și Orlando Bloom locuiesc într-un conac din apropiere, în Hidden Hills, unde își cresc fiica, în valoare de 19 milioane de dolari.