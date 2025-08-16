Kate Middleton, noi probleme de sănătate. Prințesa de Wales este îngrijorător de slabă: „A trecut prin atâtea, e clar că nu este bine”

Aspectul fragil al lui Kate Middleton stârnește temeri cu privire la sănătatea viitoarei regine a Marii Britanii, la șase luni după ce aceasta a declarat că este în remisie după o luptă cu cancerul, silueta ei tot mai subțire părând chiar mai mică decât cea a fiicei sale, potrivit RadarOnline.com.

Kate Middleton stârnește noi îngrijorări

Prințesa Kate, în vârstă de 43 de ani, și-a reluat cu stoicism atribuțiile la palat, însă a lipsit vizibil de la cursele de cai Royal Ascot din iunie. Surse de la palat au fost șocate de apariția ei scheletică săptămâni mai târziu la turneul de tenis de la Wimbledon, pe care l-a urmărit alături de soțul său, Prințul William, de 43 de ani, și copiii lor Charlotte, 10 ani, și George, 12 ani, în timp ce cel mai mic, Louis, 7 ani, a rămas acasă.

„Kate este extrem de slabă, iar oamenii se tem că este un semn că se confruntă cu dificultăți în recuperarea după tratamentul pentru cancer – sau, și mai rău, că a suferit o recidivă”, a mărturisit un insider, potrivit Radar Online.

Surse apropiate au declarat că Prințesa de Wales a ajuns aproape de o greutate critică, de numai 40 de kilograme.

„A trecut prin atât de multe și își dorește să fie alături de familia regală și să își facă partea, dar este clar că nu se simte bine”, a explicat sursa. „Se spune că trece prin momente dificile, nu are poftă de mâncare și slăbește ca urmare. Este palidă și aproape fără tonus muscular. Kate a avut întotdeauna o siluetă atletică, dar acum nu mai este deloc așa. A trecut printr-o călătorie istovitoare. Chimioterapia nu este deloc ușoară și și-a lăsat amprenta asupra ei.”

„Se pare că a fost prea mult prea repede”

Kate Middleton a anunțat în martie 2024 că urmează un tratament pentru o formă nedezvăluită de cancer, după o intervenție chirurgicală abdominală, și a petrecut cea mai mare parte a anului departe de ochii publicului. În ianuarie 2025, ea a declarat că a finalizat tratamentul și este în remisie.

Totuși, absența ei de la Royal Ascot a arătat că încă are nevoie de timp pentru a se concentra pe sănătatea sa, au spus sursele.

„Se pare că a fost prea mult prea repede. Este clar că Kate are nevoie de odihnă și de hrană adecvată”, a observat insiderul.

Dr. Gabe Mirkin, care nu a tratat-o pe prințesă, a declarat pentru sursa citată că aspectul ei extrem de slăbit ar putea indica un răspuns deficitar la tratamentul pentru cancer.