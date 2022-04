Karim Benzema, greu de oprit în acest sezon. Atacantul francez de la Real Madrid își continuă seria fantastică de reușite în cea mai bună perioadă a carierei sale. Marți seară, în turul semifinalei de Champions League, desfășurat pe Etihad, contra lui Manchester City, jucătorul de 34 de ani a înscris două goluri. Deși Real a pierdut meciul cu 3-4, Karim Benzema a reușit să atingă câteva borne istorice pentru echipa sa, dar și în competiția europeană.

Benzema a punctat în minutele 33 și 83, din penalty. Al doilea gol l-a marcat cu o „scăriță” superbă, semn al unui psihic „de oțel”. Benzema ratase în ultima partidă de campionat, cu Osasuna, două lovituri de la 11 metri în doar 7 minute. El a stabilit un record negativ, fiind singurul jucător din istoria Realului care ratează două penalty-uri în același meci. Dar francezul și-a revenit rapid și a făcut un meci mare cu Manchester City.

Benzema a ajuns la meciul cu numărul 600 în tricoul lui Real Madrid şi a devenit al optulea fotbalist din istoria clubului care a ajuns la această cifră. Lider autoritar în acest clasament este legendarul Raul, cu 741 de apariţii. El se află la doar o partidă distanță de Fernando Hierro și Francisco Gento, ambii cu cîte 601 jocuri în tricoul „albilor”.

Karim Benzema a devenit primul jucător care a marcat peste 40 de goluri într-un singur sezon pentru Real Madrid de când Cristiano Ronaldo a plecat în 2018. Portughezul a fost ultimul care a reuşit această performanţă pentru club în sezonul 2017-18, după ce a marcat 44 de goluri.

După cele două goluri marcate împotriva lui Manchester City, Benzema a ajuns la 14 goluri înscrise într-un sezon de Champions League. El l-a egalat pe Leo Messi care reușea această performanță în sezonul 2011-2012, în tricoul Barcelonei.

Este a cincea cea mai bună performanță într-un sezon de UCL și la numai 3 lungimi de recordul absolut deținut de Cristiano Ronaldo: 17 goluri în sezonul 2013 – 2014. Portughezul ocupă și celelalte două locuri de pe podium: 16 goluri și 15 goluri. Lewandowski a bifat și el 15 goluri în sezonul 19/20.

Benzema e la un gol distanță de podium în topul celor mai buni marcatori din istoria Ligii Campionilor. El a adunat un total de 85 de goluri, fiind la doar o reușită distanță de Robert Lewandowski. Topul e condus de Ronaldo, cu 140 de goluri, urmat de Leo Messi, cu 125 de goluri.

Atacantul francez a declarat, la finalul partidei cu „cetățenii” că are o mare încredere de sine și că doar cine nu execută penalty-uri, nu ratează

Dacă intri într-un joc fără încredere poți să o pățești. City este o echipă bună, care a jucat acasă și a marcat repede două goluri. Nouă ne-a lipsit câte ceva din toate în startul meciului: ambiție, încredere, presiune. Important e că am arătat toate astea după minutul 25. Nu o putem face întotdeauna timp de 90 de minute. Despre penalty nu am ce să comentez prea multe. Întotdeauna am spus că numai cine nu execută nu ratează. Am multă încredere în mine”, a spus Benzema, citat de As.com.