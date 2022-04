Karim Benzema, record negativ pentru Real Madrid. Atacantul francez traversează cea mai bună perioadă din carieră. El a adunat 38 de goluri în 39 de partide jucate pentru Los Blancos în acest sezon. În plus, el a devenit al treilea cel mai bun marcator din istoria „galacticilor”, depășindu-l pe legendarul Alfredo Di Stefano. Cu toate acestea, Karim Benzema a stabilit și un record negativ pentru Real, în partida de miercuri seară contra Osasunei din La Liga.

Karim Benzema, record negativ pentru Real Madrid. Atacantul francez are, la 34 de ani, cel mai bun sezon al carierei. Mulți îl văd deja ca pe viitorul câștigător al Balonului de Aur din acest an. Benzema este golgheter detașat în Spania, cu 25 de goluri și 11 pase decisive.

Pentru prima dată în carieră, Benzema înscrie 25 de goluri într-o ediție de campionat, în tricoul echipei Real Madrid. În sezonul 2015-2016, internaționalul francez a înscris 24 de goluri. În plus, Karim Benzema a devenit al treilea cel mai bun marcator din istoria clubului Real Madrid, cu 217 goluri, depășindu-l pe legendarul Alfredo Di Stefano, 216. Pe primele două locuri în acest top sunt portughezul Cristiano Ronaldo, cu 311 goluri și ibericul Raul Gonzalez, 228.

În acest moment, Karim Benzema este al doilea cel mai bun marcator din campionatele importante ale Europei, cu 38 de goluri în 38 de meciuri, în toate competițiile, la care se adaugă 13 pase de gol. El a fost decisiv în dubla din sferturile Champions League contra lui Chelsea, deținătoarea trofeului. Benzema a înscris un hat-trick, în turul de pe Stamford Bridge, după ce făcuse același lucru și contra lui PSG, în returul din optimi.

Karim Benzema a mai bifat un alt gen de record, miercuri seară, în partida disputată în deplasare cu Osasuna. El a reușit „performanța” de a rata două penalty-uri într-un interval de 7 minute. Căpitanul Realului a ratat în minutele 52 și 59 și a stabilit un record negativ pentru formația de pe „Santiago Bernabeu”. Șuturile sale au fost respinse într-un mod aproape identic de portarul Osasunei, Sergio Herrera.

Benzema a devenit singurul jucător al „galacticilor” care a ratat două lovituri de pedeapsă într-un meci. În La Liga, acest lucru nu s-a mai întâmplat din sezonul 2005-2006, când Tamudo rata și el două penalty-uri pentru Betis Sevilla.

Benzema a contribuit, totuși, la golul trei al echipei sale, printr-o pasă magistrală, într-o partidă ce s-a terminat cu 3-1 în favoarea Realului. Golurile acestora au fost reușite de Alaba, Asensio și Lucas Vasques, în timp ce pentru gazde a deschis scorul Budimir. Real Madrid se află la un pas de titlu, având 17, respectiv 18 de puncte în fața rivalelor Atletico Madrid și Barcelona.

Osasuna 1-3 Real Madrid highlights

David Alaba ⚽ Marco Asensio ⚽ Lucas Vazquez ⚽

Karim Benzema missed two penalties inside 10 second-half minutes.

Real Madrid need just four points to win their 35th La Liga title. pic.twitter.com/J73FmhvBhs

— ⚽⚽⚽ (@ElijahKyama) April 21, 2022