Juratul Românii au Talent rupe tăcerea. Ce se întâmplă acum în familia lui Andi Moisescu

Cu toate că multe vedete stau zilele acestea acasă, activitatea fiindu-le întreruptă din cauza stării de urgență și a măsurilor impuse de autorități, îndrăgitul jurat al emisiunii „Românii au talent“, difuzată pe ProTV, Andi Moisescu, muncește 21 de ore din 24. Ce se întâmplă acum în familia sa.

Jurat al show-ului de talente, dar și realizator al emisiunii „Apropo TV“, Andi Moisescu (47 de ani) poate fi văzut în continuare pe micile ecrane, și, deși în această perioadă de criză sanitară multe nume sonore au luat o pauză în carieră, bărbatul lucrează de dimineață până noaptea târziu, fie alături de colegii de la „Românii au talent“, fie pe cont propriu, când vorbim despre ce-a de a doua emisiune, difuzată în fiecare duminica la prânz.

Deoarece și-a trimis echipa acasă, date fiind măsurile de siguranță luate de autorități, prezentatorul TV a ajuns să lucreze chiar și 21 de ore pe zi. De parcă nu era și așa destul de muncă, Andi Moisescu este foarte activ și pe canalul său de Youtube. Iată cum se descurcă cu toate.

„Studioul este foarte aproape de casa mea şi aş putea spune că aici m-am izolat eu. Este un decor drăguţ, 360, deoarece filmez totul, atât pentru canalul meu de Youtube, cât şi pentru emisiune. Am trimis toată echipa acasă de la bun început şi am rămas singur aici, aşa că volumul de muncă este mai ridicat. Practic, duc emisia de «Apropo TV» de la un capăt la altul. Am avut şi zile cu 21 de ore de filmare, editare şi montare. Viaţa mea are două locaţii: acasă şi la studio! Cred că fiecăruia dintre noi ne lipseşte că nu ne mai putem vedea unul cu celălalt, că nu mai avem interacţiune“, a mărturisit Andi Moisescu, potrivit click.ro.