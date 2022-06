Joe Biden, anunț înfiorător despre o nouă pandemie. Apelul SUA către întreaga lume

Președintele american, Joe Biden, prevestește o nouă pandemie care va produce noi efecte dezastruoase pentru întreaga omenire. Pentru a evita o situație de criză, autoritățile din SUA au început deja să se pregătească pentru ce este mai rău, având în vederea experiența Covid-19 din ultimii doi ani. Vestea a fost primită de americani ca un șoc, deoarece mulți se bucurau de un posibil final al vechii pandemii. Ce va urma, de fapt?

Milioane de oameni de pe întreaga planetă se bucură de eliminarea restricțiilor, în special a eliminării măștii de protecție în spațiile închise, considerată o adevărată pedeapsă în pandemie. De asemenea, posibilitatea efectuării călătoriilor fără vaccin sau certificat de vaccinare ne conferă iar sentimentul revenirii la o viață similară cu cea dinaintea pandemiei. Dar care este adevărul, oare?

În urmă cu puțin timp, Joe Biden a solicitat ajutor financiar din partea întregii lumi pentru a pregăti o altă pandemie. Mai exact este vorba despre investiția necesară pentru dezvoltarea unor noi vaccinuri anti-Covid-19, dar și pentru a se pregăti pentru o „nouă pandemie”, a cărei denumire este încă necunoscută.

Statele Unite au început marți campania de vaccinare împotriva Covid-19 pentru copiii sub cinci ani. Această nouă etapă a fost salutată de mulți părinți, dornici să-și protejeze copiii de posibilele consecințe grave ale infectării cu Covid-19.

„Suntem încântați”, a declarat un părinte care a venit să-și vaccineze cei doi băieți de trei ani, în Houston, Texas. Unul dintre gemenii săi a suferit trei operații pe cord deschis, fiind expus infecției cu Covid-19.

„El are un risc foarte mare, așa că am trăit într-o mică bulă. Acum are o armură mică care îl ajută foarte mult”, a explicat mama micuțului.