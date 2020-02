Jennifer Aniston, apariție de invidiat la 51 de ani. Nu degeaba Brad Pitt nu a putut să o uite așa ușor

Toate femeile se vor apuca de yoga întrucât Jennifer Aniston, în vârstă de 51 de ani, își sfidează vârsta,dezvăluind secretele corpului său criminal. S-ar putea să aibă 51 de ani, dar Jennifer Aniston arată bine așa cum a făcut-o în Rachel Green Days, după cum dovedesc recentele ei fotografii din revista Interview.

Jennifer Aniston, apariție de invidiat la 51 de ani

Vedeta tocmai ce a împlinit frumoasa vârstă de 51 de ani, pe 11 februarie, iar femeile din întreaga lume pot fi invidioase pe actriță, dacă luăm în considerare cum arată în acest moment. Actrița și-a sfidat anii în timp ce nu a stat în altceva decât cizme cu capse, o geacă de piele și lenjerie neagră pentru numărul din martie 2020 al revistei Interview. Dar, în timp ce aspectul ei de tinerețe poate părea miraculos, nu există niciun miracol în această privință, doar muncă serioasă asupra fizicul ei. Se bazează doar pe o varietate de antrenamente diferite pentru a-și menține forma corpului.

Nu degeaba Brad Pitt nu a putut să o uite așa ușor

Ea a dezvăluit anterior că participă la sesiuni zilnice de yoga, box, cardio și meditație. Ea a spus: „Mă simt foarte bine când termin un antrenament, minunat. Pentru că am avut grijă de corpul meu, endorfinele mele merg, sângele îmi pompează. Am grijă de un corp pe care îl am. Am o bicicletă rotativă, o bicicletă eliptică și o banda de alergare – și fac cardio cel puțin 20 de minute pe zi.”

Se știe că actrița evită Botoxul, afirmând anterior, „Nu spun că nu am încercat-o. Toate chestiile astea cosmetice arată ridicol pentru mine!”, dar are câteva trucuri când vine vorba de a-și menține fața strălucitoare. Vedeta serialului ”Friends” spune că ia în mod regulat o peptidă de colagen cu smoothie-ul matinal. Colagenul este principala proteină structurală din corpul uman – care leagă oasele, tendoanele și cartilajul. De asemenea, actrița și-a pus aspectul tineresc pe seama genelor bune, susținând că moștenirea ei grecească a jucat un rol important.

La ultima apariție, la ediția din acest an a Premiilor SAG, a fost prima dată, după 15 ani de la divorț, când au apărut împreună în public, maniera în care s-au salutat, zâmbetele și îmbrățișările dintre ei au captatat atenția rețelelor de socializare și publicațiilor. Toată lumea s-a concentrat să vadă reacțiile actorilor, amintindu-și de căsătoria pe care au avut-o cei doi demult, fiind considerați perechea cea mai frumoasă de la Hollywood, asta înainte ca el să o cunoască pe Angelina Jolie și să rupă relația cu actrița din ”Friends”.

Astfel că, această reîntâlnire a emoționat opinia publică, fiind și tema de discuție a acestei perioade. Pentru prima dată, protagonista din ”The Morning Show” a vorbit pentru ”Entertainment Weekly”. În timpul celei de 26-a gală SAG (Screen Actors Guild Awards), Jennifer Aniston și Brad Pitt s-au salutat în backstage ca și când ar fi buni prieteni. Deși actorul nu a dat nicio declarație cu privire la acest moment, actrița a vrut să se știe că între ei nu a rămas decât o frumoasă prietenie.

Jennifer Aniston și Brad Pitt s-au cunoscut în 1998 și au început o poveste de dragoste care a ocupat primele pagini ale publicațiilor internaționale. În anul 2000, aceștia s-au căsătorit într-o ceremonie intimă. Cinci ani mai târziu, au semnat divorțul, printre zvonurile de amantlâc cu Angelina Jolie, coprotagonista din ”Ms.& Mrs Smith”. După ce a rămas liber, au apărut și primele imagini care au confirmat noua relație.