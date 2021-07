Jador, umilit de o prezentatoare TV. Ce răspuns instant i-a dat el apoi. Imaginile s-au viralizat pe TikTok

Jador a reacționat după ce o prezentatoare de televiziune l-a ironizat, în direct, stârnind furia artistului. Astfel, cântărețul a fost ironizat de prezentatoarea Anisa Sandulache și de coechipierii săi.

În cadrul emisiunii sale a fost invitat Radhu, singurul român care a intrat în Billboard Latin, în revista ”Hoy”, pe aceeași pagină cu artistul Ricky Martin. Iar la un moment dat, printre altele, în discuția lor s-a ajuns la Jador. Dialogul între Radhu și moderatoare a fost unul halucinant.

De altfel, În urmă cu ceva timp, Jador spunea în cadrul unui podcast, că de multe ori a fost victima rasismului, mai ales la evenimentele la care cânta. Și de această dată, artistul a reacționat.

”Deci am privit videoclipul ăsta de cel puțin 100 de ori. Am încercat să-mi dau seama de ce această domnișoară sau doamnă are o atitudine atât de rasistă la adresa mea.

Ca și cum muzica pe care noi o facem, muzica din România… Că băiatul ăla face muzică în State, bravo lui, ne face onoare țării, foarte frumos. Ne bucurăm că are oportunitatea asta. Dar de ce fața asta când vine vorba despre manele?”, a spus foarte supărat, Jador.