Bogdan Mocanu, aroganță supremă în Constanța după ce Jador și-a luat apartament. Cu se s-a afișat în oraș FOTO EXCLUSIV

Bogdan Mocanu a devenit celebru odată cu emisiunea Puterea Dragostei. El este cel mai bun prieten al lui Jador și a fost un mare susținător al artistului, atunci când acesta a participat la Survivor România.

Între cei doi au mai existat certuri și mici conflicte, însă de fiecare dată au trecut peste ele, spunând că sunt frați.

Cu toate acestea, se pare că relația lor s-a răcit în ultima vreme. Aparent, Bogdan Mocanu și Jador s-ar fi certat recent.

Totul a pornit de la faptul că Bogdan Mocanu s-a supărat pe prietenul lui, după ce acesta a vorbit în repetate rânduri despre boala de care suferă. Bogdan are diabet, iar faptul că Jador a vorbit despre asta l-a deranjat pe tânăr, care s-a cam luat la harță cu bunul lui prieten.

Acum, între cei doi pare că se duce „un război” pe rețelele sociale, ambii încercând să demonstreze că sunt mai buni decât celălalt. Bogdan și Jador au început să facă aroganțe în materie de achiziții, în ultimul timp.

În timp ce Jador i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru penthouse-ul pe care și l-a luat în București și pe care a dat 300.000 de euro, Bogdan Mocanu nu s-a lăsat mai prejos.

Ca să demonstreze că și el are succes și bani, fostul concurent Puterea Dragostei a făcut o aroganță care l-a costat 50.000 de euro.

Bogdan și-a cumpărat un Ford Mustang cu care atrage toate privirile în Constanța.

El a făcut mai multe InstaStory-uri în care se afla la volanul mașinii sale.

În plus, tânărul s-a și pozat lângă noua achiziție de culoare roșu aprins, iar lângă fotografie a pus o descriere care pare a fi cu dedicație către bunul său prieten Jador.

Pe de altă parte, fostul Faimos de la Survivor a ținut cont de sfaturile mamei sale și și-a cumpărat o casă de lux în București.

El s-a mutat deja în penthouse-ul de 300.000 de euro și pare că are planuri să își întemeieze o familie alături de Georgiana, iubita ei.

Deși au câteva probleme, cântărețul recunoaște că amândoi se iubesc și singurul lucru care îi împiedică să fie fericiți este gelozia tinerei.

„Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu.

Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani.

Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă”, a povestit Jador.