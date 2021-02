Jador, în lacrimi. Mărturisire incredibilă, la Survivor, despre fosta iubită. Nu se aștepta nimeni să-l vadă așa

Jador, în lacrimi la Survivor România. Concurentul din echipa Faimoșilor a clacat și nu s-a mai putut abține din plâns. Care a fost momentul care l-a emoționat până la lacrimi pe cântăreț. Toți au rămas impresionați de gestul acestuia. Mărturisiri incredibile despre fosta lui iubită. Nu se aștepta nimeni să-l vadă așa.

Încurcate sunt căile dragostei, în special cele ale dorului. Duminică a fost o ediție grea pentru concurenții de la Survivor. Faimoșii și Războinicii s-au luptat la proba de comunicare, în urma căreia primeau ca recompensă scrisori și mesaje de la cei dragi de acasă. După câteva runde epuizante, Faimoșii au ieșit victorioși, câștigând dreptul de a asculta cuvintele pe care familia și partenerii lor de viață le pregătiseră pentru ei.

Dintre toți, cel mai afectat a fost Jador. Cântărețul și-a surprins coechipierii când a început să plângă în hohote, atunci când a citit scrisoarea de la fosta lui iubită, Georgiana. Mereu vesel și pus pe glume, nimeni nu ar fi crezut că în sufletul manelistului se află atât de multă sensibilitate și atâta durere.

Chiar dacă relația dintre cei doi s-a terminat, se pare că Jador și Georgiana încă mai au sentimente unul pentru celălalt, dovada fiind cuvintele de iubire pe care fosta iubită i le-a dedicat Faimosului. Jador nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și le-a spus colegilor săi că o iubește în continuare pe fosta lui parteneră.

Mai mult de atât, manelistul susține că dacă Georgiana îl va aștepta să se întoarcă din competiția din Republica Dominicană, se va căsători cu ea și va construi familia la care visează de atâta timp.

„Ce prost am fost! Doamne, ce prost am fost! Toată muzica mea e pentru ea și lumea credea că e pentru alte femei. Tot ce am eu e pentru ea. Îmi doresc ca ea să fie mama copiilor mei, am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu ma iubit cum am iubit-o din tot sufletul. O iubesc din tot sufletul și îmi doresc să mă căsătoresc cu ea, dacă mă așteaptă. Ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a declarat Jador la Survivor România, după ce a citit scrisoarea de la Georgiana.