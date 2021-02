Zannidache îl atacă pe Jador cu orice ocazie. Un nou scandal la Survivor România

”Survivor România”, difuzat de Kanal D are din ce în ce mai multe momente tensionate. Cele mai recente altercații, dintre Zannidache și Jador au ajuns la un alt nivel. S-au acuzat reciproc, iar cel mai șifonat, din păcate, a ieșit Zannidache.

Cel mai recent episod din ”Survivor România”, a readus în discuție o problemă deja existentă. Scandalul a pornit de la dispariția mâncării celor din echipa Faimoșilor, acuzatul principal fiind Zannidache.

Recentul episod i-a pus, din nou, față-n față pe Zannidache și Jador, iar primul a încercat să de disculpe. În primă fază nu a dat nume, spunând doar că mâncarea se află în burta unora din cei 13, ulterior la momentul mărturiilor, Zannidache spunând că Jador este de fapt vinovatul principal.

Discuția din recentul episod difuzat de Kanal D, nu este prima, acuzațiile de furt apărând din ce în ce mai des în discuții. Zannidache a încercat să se disculpe, dar se pare că coechipierii nu prea l-au crezut. Poate aceste tensiuni și suspiciuni asupra lui Zannidache vin și din dezvăluirile pe care aceste le-a făcut recent, și care nu au fost primite bine de colegii săi de echipă.

Într-o echipă, normal, toți membrii ar trebui să se ajute unul pe celălalt, dar se pare că Zannidache a cam uitat acest aspect. Recentele sale dezvăluiri despre viața intimă a uneia dintre colege, i-au atras antipatia celor din echipa Faimoșilor.

Zannidache a făcut dezvăluiri, care nu-și aveau rostul despre colega sa, Elena Marin, ceea ce a atras dezprobarea colegilor. Printre cei care nu au fost de acord cu cele enunțate de Zannidache, a fost și colegul Moroșanu, care declara:

”Zanni, o jgnești prea mult pe Elena, nu e ok, ce ți-a făcut? Te-a acuzat că i-ai furat îi spui o dată, nu e ok. O terorizează pe Elena, mereu îi spune că are nevoie de vopsea, că e urâțică, mie nu-mi plac lucrurile astea”, relata Moroșanu.