Pleacă de la Survivor România 2021. A făcut anunțul aseară: ”Eu nu mai fac față”

Dacă recent vorbeam de acuzații de furt la ”Survivor România”, acum au apărut alte probleme. Este adevărat că nu toți pot face față provocărilor din concurs. Printre cei care se află în această situații este și Alexandra Stan. La ultima difuzare a show-ului, fanii au putut s-o vadă pe vedetă clacând.

Pe tot parcursului show-ului, difuzat până în prezent, cele două echipe au avut parte de provocări dure. La unele dintre ele au apărut, inevitabil, și accidentările, fie la echipa Faimoșilor, fie la cea a Răzbunătorilor.

În cazul primei echipe, din care face parte și Alexandra Stan, se pare că ia urmărit ghinionul, vedeta fiind printre cei cu accidentări mai dese. După ultima accidentare Alexandra Stan a ajuns la capătul puterilor, refuzând participarea la ultimul joc de imunitate. Fanii au putut s-o vadă fără putere, aceasta declarând la un moment dat:

”Eu nu mai fac față. De mult timp am zis chestia asta și oamenii nu mă cred. Am infecție la degete, mi-am scrântit mâna de nu știu câte ori, am probleme cu stomacul, merg de nu știu câte ori pe zi la toaletă și m-a plouat azi noapte.

Deși cu mari probleme în echipă, Faimoșii au încercat de fiecare dată să ducă provocările până la capăt. Dar, fiind personalități diferite, s-a ajuns și la conflicte. Cel mai recent a fost cel dintre Zannidache și jador, ajungându-se în cazul lor, la acuzații de furt de mâncare.

Scandalul nu este nici pe departe rezolvat, iar decizia Alexandrei de a renunța, slăbește și mai mult echipa și șansele de câștigare a următoarelor probe. Alexandra Stan în același testimonial spunea că starea ei de sănătate s-a agravat, și de aici și dorința de renunțare.

”Nu este un moment greu, este o stare pe care o am de o săptămână, două, care persistă. Simt că nu mai am putere, atât am putut să fac. Mi-am demonstrat că am putut să fac anunite chestii, mi-am depășit anumite limite, simt nevoia să plec acasă, să stau cu familia, nu mai pot.

Nu sunt survivor, nu sunt supraviețuitoare, dacă până acum mă gândeam la premiu, la bani, nu mă mai interesează deloc, pur și simplu vreau să plec, vreau să plec acasă”, a completat Alexandra Stan.