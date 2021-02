Elena Marin și Alexandra Stan, scandal monstru la Survivor România 2021. De la ce a pornit

Scandal uriaș în cadrul Survivor România 2021! În mijlocul unor discuții neașteptate se află de această dată Elena Marin și Alexandra Stan. De la ce au pornit discuțiile dintre artiste și cine a fost mărul discordiei?

Factorii externi precum tensiunea, condițiile extreme, lipsa hranei și a unui acoperiș solid deasupra capului i-au făcut pe mulți să renunțe la rațiune și la echilibrul cu care au venit de acasă.

Discuțiile în contradictoriu nu părăsesc show-ul sportiv, iar de unde edițiile trecute îl găseam pe Zanni că se ceartă cu Elena și ulterior cu Alexandra Stan, acum lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Chiar cele două vedete au ajuns la cuțite din cauza mâncării. Jador a încercat să le calmeze pe artiste și a intervenit în discuție, dar lucrurile au escaladat mai tare. Coechipierii care mai aveau câteva lucruri de reproșat nu au întârziat să-și facă și ei apariția.

Dialogul dintre Faimoși. Reproșurile dure aruncate de vedete

Alexandra Stan: Te-am rugat: „îți dau orez sau nu”?

Elena: Tu nu! Mi-ai zis: „de ce nu iei de la Simona”. Ai venit tu la mine și mi-ai spus „Elena, hai să-ți dau orez?”

Alexandra Stan: Nu ți-e rușine, măi frate, că te vede Dumnezeu? De două ori te-am întrebat „vrei să-ți dau o lingură, două, că i-am pus și Roxanei”?

Elena: Măi, nu mi-ai zis nimic. Mi-ai spus să nu mai comentez și că Simona îmi dă orez.

Sebastian Chitoșcă: Tu când ai ceva în plus, la cine te duci să întrebi?

Elena: Păi nu am nimic în plus, asta-i diferența, nici măcar mâncarea care mi-a fost furată, nu e ca și cum mi se dă mie ceva în plus! Din bananele alea, din mâncarea aia, din recompensă, din tot ceea ce s-a întâmplat, mi le-am porționat eu.

„Suntem flămânzi cu toții”

Jador: Vino să îți spun ceva! Suntem flămânzi cu toții.

Elena: Nu zic nimic, nu mă interesează, nu e treaba mea, dar când vine vorba de mâncarea mea, de ce mi se cuvine, da vrau să vorbesc.

Alexandra Stan: De unde știi că erau doar trei porții, frate?

Elena: Vreau să mănânc, atâta tot!

Alexandra Stan: Ai făcut o ceartă și sincer te-am susținut de la început, de fiecare dată, chiar dacă toată echipa a avut de comentat de multe ori, înțelegi? Și am zis, lasă, mă. Dar se pare că ai un caracter, deci nu te supăra pe mine.

Elena: Vezi că, Alexandra, la un moment dat s-ar putea să se înfunde.

Alexandra Stan: Am zi, să fiu eu aia de treabă, înțelegi?

Zanni: Învață să vorbești! Învață să te faci plăcută și apoi să vorbești.

Elena: Învață să nu mai jignești, să ai bun simț și caracter.