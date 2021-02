Jador, băgat în corzi de Culiță Sterp la Survivor: ‘Nu spui așa ceva la TV, mergem în junglă’

Un scandal de proporții s-a iscat la Survivor România între Jador și Culiță Sterp. Cearta a degenerat și cei doi și-au aruncat cuvinte grele. De la ce a pornit totul?

S-a lăsat cu scandal la Survivor România, între Culiță Sterp și Jador, după ce Faimoșii au pierdut meciul de imunitate. În timpul consiliului de nominalizare, Culiță Sterp i-a adresat cuvinte grele lui Jador și să-și îndemne colegii să spună cu ce i-a deranjat acesta de la începutul competiției.

Culiță Sterp i-a reproșat lui Jador că are un comportament neadecvat la Survivor România. El a spus că Faimoșii s-au săturat de atitudinea artistului și de jignirile sale și î-a încurajat pe toți să spună adevărul.

Eu din echipa asta m-am certat cu doi oameni, Jador s-a certat cu toți. Nu e un om care să nu se fi certat cu Jador în afară de cei noi. E prietenul meu, are un suflet bun, nu vreau să se supere, dar trebuie să-și asume niște chestii. Uneori Zanni are dreptate , și Jador are, dar au fost multe energii negative din cauza lui, care e perietenul meu. Mulți refuză să-i spună adevărul, vreau să o ia ca pe o lecție, a spus Culiță.