Drama Simonei Hapciuc de la Survivor România. Tatăl copilului său, ultimatum jenant

Concurenta de la Survivor România, Simona Hapciuc trece printr-o adevărată dramă. Ce i s-a întâmplat blondinei și ce ultimatum jenant i-a dat tatăl copilului ei?

Simona Hapciuc este o femeie puternică, lucru deja dovedit prin prezența sa în competiția de la Survivor România. Faimoasa dă tot ce poate mai bun din ea pentru a progresa, împreună cu echipa ei. Puțini știu, însă, ca blondina a avut parte și de momente grele în viața sa, lucruri care au marcat-o pe blondină.

Frumoasa concurentă de la Survivor România, emisiune difuzata pe Kanal D, este mămica unui băiețel, iar recent, ea a făcut unele dezvăluiri despre tatăl copilului său. Simona își crește singură băiețelul și ar face orice pentru ca micuțului ei să nu-i lipsească nimic. Marturisirile despre fostul ei partener le-a făcut în cadrul competiției, unde și-a deschis sufletul în fața colegei sale Elena Marin.

„Eu și Dimitrie am fost până la Survivor nedespărțiți. Nu a existat să fac ceva fără el. Dimitrie, pe lângă faptul că nu are tată, nu are niciun bunic. Ai mei m-au părăsit, tatăl meu a murit și familia lui taică-su nu a dat niciun semn de viață.

Când a aflat maică-sa că vom avea acest copil, ea a fost complet împotriva copilului. Noi două aveam o relație super bună și chiar credeam că mă iubește. Nu avea nimic împotriva mea, ea avea ceva împotriva copilului”, a mărturisit concurenta.