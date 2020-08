Iulia Albu, declarații șocante despre fostul său soț Mihai Albu: „Este jenant”

Iulia și Mihai Albu au divorțat acum șapte ani, dar iată că lucrurile nu s-au liniștit nici până la ora actuală. Astfel, vedeta se simte complet deranjată că fostul ei soț încă dă declarații în care se folosește de numele ei, mai ales că există un copil la mijloc. Iată ce a declarat.

Iulia Albu a spus lucrurilor pe nume și a menționat ce anume o deranjează, după ani în care face parte din showbiz-ul autohton. L-a menționat, de altfel, și pe fostul ei soț, simțindu-se deranjată că acesta încă mai face declarații în presă despre ea. Spune că nu o caracterizează deloc scandalul și că adevărul va ieși la iveală în cele din urmă.

”Mă deranjează când se scrie că am o intervenție la buze. Practic, se scrie o dată la trei zile că am ceva făcut la buze. Mi se pare nociv, pentru că fetele din ziua de azi vor avea senzația că, dacă nu au o intervenție estetică, este ceva în neregulă cu ele. Ceea ce nu este OK. Eu nu vreau ca fiica mea să trăiască într-o astfel de societate. De aceea am tot timpul această reacție de a nega și de a sări în capul celor care spun lucruri neadevărate. Bine, mă mai deranjează foarte tare și când se scriu lucruri în legătură cu fostul meu soț. De fapt, mă deranjează că fostul meu soț dă declarații în care folosește numele meu. Și sincer, acum fără nicio modestie, consider că este jenant pentru o persoană să facă lucrul ăsta, mai ales atunci când la mijloc este un copil, iar eu chiar nu doresc să apar în presa de scandal. Pe mine nu mă caracterizează scandalul. Nu din punct de vedere personal. Adevărul se va afla și, când se va afla, vine furtuna”, a declarat Iulia Albu pentru revista Viva.