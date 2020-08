Iulia Albu, umilită de mămicile de la școala fiicei sale. Ce au putut să îi facă

Iulia Albu a dat-o pe fiica ei, Mikaela, la o școală de stat și se declară foarte mulțumită de felul în care se prezintă cadrele didactice. Însă, deși micuța nu are probleme cu colegii, sau de altă natură, diva a mărturisit au existat mici tensiuni de-a lungul timpului chiar din cauza ei. De ce au dat-o afară mămicile de pe grupul de WhatsApp, aflați în rândurile de mai jos.

Este bine știut faptul că cel mai de preț lucru care a rezultat din căsnicia cuplului Albu este micuța Mikaela, pe care controversata vedetă o iubește nespus și încearcă să-i ofere cadrul necesar pentru a se dezvolta frumos. Fashion designer-ul și-a înscris fiica la o școală de stat și se declară foarte mulțumită de profesori.

În schimb, de-a lungul vremii, Iulia Albu a avut mici probleme cu mamele colegilor Mikaelei. Fostul jurat de la „Bravo, ai stil“ a mărturisit, într-o notă umoristică, faptul că a fost dată afară din grupurile de mămici. În ceea ce privește motivul pentru care au luat o astfel de decizie, vedeta spune că nu-și mai amintește exact, însă subiectele pe care le discutau doamnele respective oricum nu erau pe gustul ei.

„M-au scos de pe grupul de mame de pe WhatsApp. Nu mai țin minte exact de ce, dar sincer eu nu reacționez bine la mesajele acelea banale: m-am trezit de dimineață, am mâncat și am făcut imediat o poză. Mi se pare că sunt lucruri pe care nu ar trebui să le expui. Așa cum eu nu-mi expun copilul pe Instagram, așa nu o să-l expun nici pe un grup de mesaje. Am legat câteva prietenii, două, cu mămici, dar atât“, a povestit Iulia Albu.