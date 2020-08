Iulia Albu, decizie surpriză. Ce măsură a luat pentru fata ei

Iulia Albu este una dintre cele mai dezinvolte vedete de la noi, având curajul de a fi diferită într-o lume încă destul de conformistă. Totodată, aceasta nu se teme să-și expună personalitatea, chiar dacă este conștientă de faptul că va deranja. Lipsită de modestie și cu un fel de a fi ironic, Iulia chiar este un personaj unic în showbiz-ul românesc. Într-un interviu oferit recent, stilista a făcut câteva dezvăluiri despre fiica ei, Mikaela, și despre planurile de viitor cu privire la micuță.

Ce planuri de viitor are Iulia Albu cu privire la fiica ei

Într-un interviu oferit pentru viva.ro, Iulia Albu a declarat că ea nu face parte din categoria părinților care le impun copiilor ce să facă atunci când cresc și că vede acest lucru ca fiind foarte greșit. În ceea ce o privește pe Mikaela, diva a declarat că aceasta își va alege singură drumul în viață, creându-și „urmele ei“.

„Nu înțeleg concepția asta cu călcatul pe urme, adică de ce ar trebui să-mi calce mie pe urme, nu poate să-și facă urmele ei? Chiar dacă ar vrea să activeze în același domeniu, cred că ar trebui să aibă drumul ei și mi se pare trist atunci când copiii sunt comparați cu părinții. Este vina părinților că pun foarte multă presiune pe copiii lor. Eu nu pun niciun fel de presiune pe Mikaela. Ea va face exact ceea ce dorește să facă. Este mult prea mică pentru a-și da seama acum“, a spus vedeta, potrivit sursei citate anterior.

Vedeta a înscris-o pe Mikaela la o școala de stat

Iulia Albu a înscris-o pe Mikaela la o școală de stat și se declară foarte mulțumită de prestația profesorilor.

Întrebată dacă merge la ședințele cu părinții, aceasta a spus că: „în general, nu apar la timp, pentru că, asta este, am un obicei în a întârzia la ședințele cu părinții și am avut întotdeauna, dar când apar, lucrurile sunt foarte simple. De obicei, am discuții cu profesorii. Mi se pare că foarte mulți profesori nu-și fac treaba cum ar trebui. Acum situația este diferită, pentru că Mikaela merge la o școală foarte bună. O școală de stat, apropo. Este un snobism să duci copilul la o școală privată. Există și excepții. Eu nu sunt un om snob (râde), modestia mă caracterizează, după cum spuneam și anterior. Poate să facă o facultate în străinătate, dacă va alege un profil pentru care nu se oferă o pregătire suficientă în țară. Spre exemplu, Facultatea de Drept aș vrea să o urmeze în străinătate, pentru că în România nu mai este așa cum era înainte sau, dacă ar vrea să facă studii în domeniul bancar, tot în străinătate aș îndruma-o“.