Iulia Albu a făcut-o praf pe Adelina Pestrițu. Nici măcar Oana Zăvoranu nu a fost atât de dură

Scandal mare în showbiz-ul românesc! Iulia Albu o pune la zid pe Adelina Pestrițu, care a postat recent un mesaj care i-a șocat pe cei care o urmăresc de ani buni. Jignirile și criticile aruncate au fost neașteptat de dure.

Cuvintele grele nu încetează să apară în rândul divelor de la noi. Scandalul dintre Adelina Pestrițu și Iulia Albu i-a amploare, iar replicile nu încetează să apară. Celebrul critic de modă a lansat un val de cuvinte tăioase la adresa fostei prezentatoare de la Kanal D.

Cu toate că au colaborat în trecut și s-au salutat politicos și natural pe vremea când se regăseau în platourile de filmare de la Wowbiz și nu numai, acum nu mai e loc de indulgență. Adelina Pestrițu a caracterizat-o pe Iulia printr-un singur cuvânt: cotcodac.

De atunci, fashion editorul le-a transmis fanilor părerea sa despre brunetă. “Vă las pe voi să îi dați replica”, ulterior postând câteva din mesajele fostei vedete de televiziune. “Am ajuns aici. În punctul în care o persoană cu un trecut de dansatoare în cluburi, care a putut doar 3,60 la BAC la limba română, o persoană CONTROVERSATĂ atât ca pregătire, cât și ca trecut, proclamată INFLUENCERUL ANULUI 2019, să cotcodăcească Live în 2020”, a scris Iulia Albu pe o postare urcată pe Instagram Stories.

“Mie nu-mi este teamă de nimeni în general (n.r.: dacă îi este teamă de cuvintele, de o caracterizare din partea Iuliei Albu). Și cu Iulia am fost colegă în trecut. E normal, odată ce ea știe cu ce se mănâncă acest domeniu și își spune părerea într-un mod elegant și civilizat, este de respectat. Am făcut că face o treabă foarte bună acolo, la «Bravo, ai stil!» și cred că o avantajează postul pe care îl are acum. Cred că e fericită cu ceea ce face, pentru că este domeniul ei și poate pe viitor, ne vom mai întâlni. Da, am avut o colaborare foarte frumoasăAdelina Pestrițu este o persoană cu un trecut CONTROVERSAT. Nu pentru că ar fi decis să dispară cinci ani în Tibet. Adelina Pestrițu este o fostă dansatoare de club, care a obținut nota 3,60 la BAC la limba română, conform propriile declarații. Este o persoană care cotcodăcește și se scălămbăie. Valoarea ei este… ca deocamdată, încă, este”

