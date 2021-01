S-a aflat ce a pățit Adelina Pestrițu la o zi după ce a ajuns în Maldive. Vedeta s-a îngrozit. Ce a pățit frumoasa brunetă, vedeți în rândurile de mai jos.

Adelina Pestrițu a trăit un coșmar în Maldive. ”Este plin, plin, îți intră și în cameră”

Adelina Pestrițu a dezvăluit ce a pățit în vacanța din Maldive. Vedeta s-a îngrozit pur și simplu de ce a văzut acolo, chiar dacă peisajul este unul de excepțuie. Adelina Pestrițu a plecat în Maldive alături de familia ei. Astfel, vedeta a povestit fanilor pe Instagram că fetița ei a suportat cu bine zborul lung.

”M-am trezit cu plăcere în dimineața asta, cu priveliștea asta să te tot trezești. M-ați întrebat cum am zburat cu micuța, foarte bine, neașteptat de bine. Zborul în Maldive a fost mult mai simplu decât cel din Turcia, mai ușor, mai frumos. A râs, s-a comportat exemplar”, a spus Adelina Pestrițu.

Testul anti-covid, necesar la intrarea în Maldive

Influencera din România a povestit fanilor ei că, pentru a putea intra în Maldive, turiștii au nevoie de testul coronavirus. Cine nu îl are nu intră în destinația exotică. ”Este necesar PCR-ul și pentru Maldive. Ce mi se pare cel mai complicat când vine vorba de distanțe lungi este faptul că la un zbor atât de lung este inevitabil să nu ai turbulențe.

De fapt, turbulențe ai și când zbori la Cluj. Și recunosc că, din păcate, niciodată nu sunt atentă la instrucțiuni, pur și simplu văd prin oameni, stewardesele sunt atât de frumoase încât văd prin ele, mă uit cum arată, cum sunt îmbrăcate și nu am fost atentă cap coadă la instructaj. În caz de ceva, Doamne ferește, știu așa cât de cât”, a mai povestit Adeina Pestrițu.

Adelinei Pestrițu a început să îi fie frică cu avionul

Adelina Pestrițu are frică de avion acum. Înainte de a avea fetița, era imună la zborurile lungi. Mai mult, este amplificată și de faptul că vedeta urmărește pe Youtube diverse accidente aviatice.

”Mie îmi place partea aia. În cazul puțin probabil al depresurizării aeronavei, vă rugam să vă păstrați calmul. Cam cum am putea? Nu știu, picăm în gol și calm, calm. Urmeaza să se prăbușească avionul. Ferească Dumnezeu. Respirați adânc, zâmbiți și gândiți-vă la ceva frumos.

Adelina Pestrițu s-a schimbat după ce a născut

Iar eu sunt genul ăla care înainte să plece oriunde în lume se uită la toate porcăriile de pe Youtube cu accidente aviatice și am deja starea aia de panică instalată. La prima zgâlțâială vine atacul de panică. Am mers pe distanțe foarte lungi și am dormit relaxată, până în SUA, dar de când am născut este altfel, panică totală”, a mai povestit Adelina Pestrițu.

Într-un final, Adelina Pestrițu le-a împărtățit fanilor ei de pe Instagram de ce săa speriat în Maldive. ”Și să vă mai spune ceva să vedeți că nu e așa de frumos, am fobie de șopârle, gândaci, furnici din alea mari, tot ce mișcă. Este plin, plin, plin, intră și în cameră”, a spus Adelina Pestrițu.