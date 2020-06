Iubita vloggerului Colo, reacție în scandalul în care e implicat Alexandru Bălan. Ce spune despre acuzațiile care i se aduc

Iubita lui Alexandru Bălan intervine in scandalul momentului! Colo, celebrul vlogger cercetat pentru instigare la violență și hărțuire a minorelor este „protejat“ de frumoasa șatenă. Vezi declarațiile Alexandrei.

Prima reacție a iubitei lui Colo

Alexandra, iubita vloggerului cercetat de Poliția Capitalei, după ce a instigat la viol într-unul clip postat pe Youtube intervine în apărarea tânărului de 28 de ani. Recent, Colo a postat un vlog intitulat „Îmi cer scuze!“, în care își exprimă regretul pentru situația creată.

La acuzațiile aduse la adresa celui cu care formează un cuplu de șase ani, Alexandra a răspuns printr-un citat în limba engleză: „Your judgments of other people say more about you than they do about them“ (Judecățile tale legate de alte persoane spun mai mult despre tine decât despre ele – n.r.).

În această manieră frumoasa șatenă își arată susținerea față de Colo, care se confruntă în momentul de față cu un val de ură pe rețelele sociale.

Alexandru Bălan își cere scuze

Luni seară, Alexandu Bălan a publicat un video în care-şi cere scuze pentru declarațiile potrivit cărora minorele care se îmbracă sumar ar trebui violate şi bătute.