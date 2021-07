Iubita lui Dorian Popa, umilită după ce și-a arătat noua dantură. Ce vedetă a îndrăznit să o critice VIDEO

Claudia Iosif este, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase femei din România. Cum a apărut, recent, iubita lui Dorian Popa în mediul online. Admiratorii brunetei au rămas blocați atunci când au văzut detaliul de pe chipul ei.

Oana Zăvoranu continuă războiul ei contra vedetelor și influencerilor din România. Recent, controversata actriță a criticat-o pe iubita lui Dorian Popa. Claudia Iosif și-a afișat noua dantură strălucitoare pe rețelele de socializare, iar bruneta nu a ratat prilejul de a o lua la ochi pe Babs.

Zăvo nu a avut milă față de frumoasa brunetă, pe care a jignit-o, numind-o „gogoșar”. Insultele actriței nu s-au oprit la adresa lui Babs, ci și la adresa iubitului ei. Fosta soție a lui Pepe i-a acuzat de faptul că s-ar fi alăturat listei de vedete care „mocangesc”.

Că ăștia dorm în solar. Ea are orgasm multiplu, nu la Jonutzu. Ci când e vorba de păpălică, este amatoare de eclere. De ce să dăm bani când putem să mocangim?”, a răbufnit Oana Zăvoranu.

Tot ce are pe ea e din Turcia ca să vadă fraierul. Dacă o vezi pe asta, zici că e pe barosăneală. Și jonutzul vrea, nu vrea… participă și el. L-a îmbrăcat și pe el în culori pastelte, cu faianța din gură și bronzați.

Dorian Popa și Claudia Iosif sunt împreună de șapte ani, iar de ceva timp fanii îi tot întreabă când vor aduce pe lume un copil. Recent, internauții au presupus că Babs este însărcinată, dar frumoasa brunetă le-a închis gura răutăcioșilor:

„Nu sunt gravidă! Pentru că sunt rotundă la față? Nu! Sunt cu câteva kilograme în plus pentru că-mi place păpica. Am fost la endocrinolog pentru că m-am gândit că am problemă endocrinologică. Ei nu, e doar mâncărica.

Mă mint singură. Dar sunt cinci, șase kilograme. O să le dau jos numai că nici nu am ținut o dietă foarte strictă. Eu mă rotunjesc foarte repede la față pentru că sunt o bază de om slab și câteva kilograme se văd imediat.