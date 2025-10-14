Boala de care ar suferi Irinel Columbeanu. Chiar Irina ar fi observat primele simptome, înainte de primirea diagnosticului

Fiica lui Irinel Columbeanu, Irina, a vorbit pentru prima dată despre problemele de sănătate cu care se confruntă tatăl său, dezvăluind că acesta suferă de Alzheimer. Tânăra, care locuiește în SUA alături de mama sa, a observat primele semne ale bolii în urmă cu câțiva ani, după o revedere cu părintele său, când acesta a început să își piardă treptat memoria și să manifeste dificultăți în vorbire.

Cum a observat Irina primele simptome

Irina Columbeanu a descris exact momentul în care a realizat că tatăl său avea o problemă de sănătate.

”Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil din punct de vedere financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Din cauza lipsei resurselor și a absenței unui green card, nu ne-am mai văzut timp de cinci ani. Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente. Uita lucruri recente, își rătăcea obiectele și se încurca în vorbe. Alarmată, am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate, încercând să înțeleg ce i se întâmplă. Pe măsură ce studiam, am devenit convinsă că manifesta simptome de Alzheimer cu debut precoce. După luni de rugăminți, diagnosticul a fost confirmat”, a povestit ea pentru Shoutout LA.

Tânăra a subliniat că aceste observații au fost decisive pentru a solicita consultul medical care a dus la confirmarea diagnosticului. Semnele timpurii, cum ar fi uitarea evenimentelor recente, confuzia verbală și pierderea obiectelor personale, au fost primul indiciu că Alzheimerul își făcea simțită prezența.

Reacția tinerei după ce a aflat diagnosticul tatălui său

Descoperirea bolii tatălui său a determinat-o pe Irina să aprofundeze cunoștințele medicale și să studieze neuroștiința.

”Am fost fascinată de ideea că o tehnologie simplă și minim invazivă ar putea stimula neuroplasticitatea și încetini declinul cognitiv. Gândul că ceva atât de accesibil l-ar putea ajuta pe tata m-a inspirat profund. Vreau să urmez Medicina și să contribui la progresul în domeniul neuroștiinței”, a spus tânăra.

Irina a început să colaboreze cu Dr. Newton Howard, fost profesor la Universitatea Georgetown, implicat într-un proiect care utilizează implanturi wireless pentru tratarea Alzheimerului, demonstrând dorința de a combina experiența personală cu inovația științifică pentru a sprijini recuperarea cognitivă.

Ce înseamnă diagnosticul de Alzheimer pentru familie

Pentru Irinel Columbeanu, acceptarea bolii rămâne dificilă, iar familia sa se confruntă cu provocări majore în viața de zi cu zi. Boala Alzheimer afectează nu doar memoria, ci și funcțiile cognitive de bază, necesitând sprijin constant și monitorizare.

În acest context, implicarea fiicei sale în studii medicale și proiecte inovatoare reprezintă o rază de speranță, dar și o modalitate de a contribui la îmbunătățirea calității vieții tatălui său.