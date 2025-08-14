Irinuca îl răsfață cum poate mai bine pe Irinel Columbeanu. Afaceristul, mai fericit ca oricând, fiica îi pregătește până și mâncarea: „E minunat să ai o domnișoară care să te ajute”

Fostul milionar Irinel Columbeanu, în vârstă de 68 de ani, a trecut prin momente mai grele în ultimii ani, însă vizitele fiicei sale, Irina, i-au adus zâmbetul înapoi. Tânăra, stabilită în America, a venit recent în România și i-a făcut zilele mai frumoase tatălui ei, alături de care a ieșit la masă și i-a oferit sprijin financiar, ajutându-l să achite o parte din restanțele la azilul din Ghermănești.

Irinel Columbeanu, răsfățat de fiica lui

Irina și tatăl său au fost surprinși recent la Casa Doina, unul dintre localurile preferate ale fostului om de afaceri. Pe TikTok, fiica lui a publicat un clip cu ea și cu părintele ei, în timp ce savurau icre și caractiță, preparate pe care Irinel Columbeanu le îndrăgește foarte tare. Dialogul lor a fost unul plin de naturalețe și afecțiune:

Irina: ”Bună ziua! Sunt aici cu tatăl meu.”

Irinel: ”Și eu sunt cu fiica mea, Irina.”

Irina: ”Suntem la Casa Doina și o să încercăm câteva feluri de mâncare. Au venit icrele, pâinea și acum o să degustăm. Vrei și ceapă, da?”

Irinel: ”Da.”

Irina: ”Acum o să degust și eu. Și de câți ani vii la Casa Doina?”

Irinel: ”Cred că de vreo 15 ani.”

Irina: ”Wow! A venit caractița. Este preferata noastră. Îți tai eu. Te rog.”

Irinel: ”Vedeți, este foarte practic să ai o fiică. E minunat să ai o tânără domnișoară care să te ajute.”

Vizibil mândru, Irinel Columbeanu s-a bucurat de compania fiicei sale, iar Irinuca a demonstrat încă o dată cât de mult îl prețuiește.

Sprijinul fiicei îi aduce liniște

Potrivit lui Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni din Ghermănești, unde Irinel locuiește de doi ani, fostul milionar a devenit mult mai vesel după vizitele fiicei sale.

”Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună, după vizita fiicei lui, Irinuca, în România. Ea a venit aproape zilnic aici, la azil, au stat mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur, după plecarea Monicăi Gabor în America. A investit în educația ei, la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit din restanțele la azil și îi va mai trimite bani și din America, din banii câștigați de ea.”, a declarat afaceristul, conform Click!.

Pensia lui Irinel Columbeanu este de doar 2.000 de lei, insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor cu azilul, iar datoriile la bănci nu-i permit să plătească întreaga taxă, care variază între 4.500 și 7.000 de lei. Sprijinul fiicei îi oferă, însă, liniștea și bucuria de care are nevoie.

O relație plină de afecțiune și responsabilitate

Vizitele și gesturile Irinucăi demonstrează cât de mult prețuiește ea eforturile tatălui său și cât de responsabilă este în relația lor.

În ciuda dificultăților financiare, Irinel Columbeanu se bucură acum de clipe de liniște și fericire alături de fiica sa, dovadă a legăturii strânse care îi unește și a importanței familiei în viața sa.