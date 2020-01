Irina Rimes a plecat din țară. Ce decizie a luat vedeta PRO TV împreună cu iubitul

Ultima zi a anului 2019 a prins-o pe Irina Rimes pe patul de spital, după ce a suferit o hemoragie internă care îi punea viața în pericol. A lăsat totul deoparte, iar primele zile ale anului 2020 o găsesc departe de țară. Ce decizie a luat juratul de la ”Vocea României” (PRO TV) împreună cu iubitul?

La finalul anului 2019, Irina Rimes a ajuns de urgență la spital cu hemoragie internă și a fost operată. În data de 3 ianuarie, cântăreața a fost externată de la Spitalul Elias din Capitală. Ulterior, a transmis un mesaj, pe conturile sale de socializare, în care mărturisește că anul 2019 a fost unul extrem de greu pentru ea. Mai mult, a povestit cum a petrecut Anul Nou și a descris momentele grele de după operație.

„Astăzi am mai tras câteva dureri infernale, dar după ce mi-au sos tubul din burtă, m-am simțit ca nouă. Umflată la față, vânată pe sub ochi și pe la toate încheieturile, am intrat frumoasă de tot în 2020”, a scris artista pe Instagram.