Care este mâncarea favorită a lui Cătălin Botezatu. Este foarte pretențioasă, nu toți românii au șansa de a o gusta

Cătălin Botezatu are gusturi rafinate nu doar când vine vorba despre haine, ci și despre mâncare. Creatorul de modă a fost invitat în emisiunea „Chefi la Cuțite”, să jurizeze o amuletă, și a dezvăluit ce fel de preparate îi plac cel mai mult. Preferințele sale culinare i-au lăsat cu gura căscată până și pe chefi.

Ediția de luni, 25 noiembrie, a emisiunii „Chefi la Cuțite” a adus multe surprize. Una dintre ele a constat în prezența lui Cătălin Botezatu în platoul de la Antena 1. Creatorul de modă a fost invitat să jurizeze amuleta, ocazie cu care a vorbit despre preparatele culinare preferate, dar și despre stilul lui de viață.

Bote a povestit că iubește bucătăria moleculară și că a gustat preparate dintre cele mai sofisticate, peste tot în lume. Dezvăluirile sale i-au uimit pe cei patru jurați, care nu se așteptau ca Bote să fie fan al bucătăriei fine dining.

„E greu, pentru că am fost în foarte multe restaurante cu stele Michelin, îmi place bucătăria moleculară. În fiecare an particip la balul Prințului Albert de Monaco, în Hotel de Paris și acolo ei (n.r. chefii) știu ce restaurant se află. Și, mai ales, am mâncat prin Japonia, Asia și celebrul restaurant cu stele Michelin din Peru”, a spus Bote, înainte de a gusta din cele patru preparate pe bază de pește, pregătite de chefi.