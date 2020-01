Ce mesaj cutremurător a primit Irina Rimes după externarea din spital. “Am aflat că mama are cancer în stadiul 4”

Irina Rimes a reușit să-și calmeze fanii, după ce în ajunul anului nou i-a speriat cu vestea că a ajuns de urgență la spital, cu hemoragie internă. Ce mesaj extrem de emoționant și foarte trist a primit cântăreața de la o fană?

Irina Rimes a devenit în ultimele zile un exemplu de putere. Aceasta a împărtășit experiența sa traumatizantă prin care a trecut în noaptea dintre ani, lucru care a făcut-o pe o româncă să îi povestească în detaliu povestea ei cutremurătoare. O tânără și-a început mesajul așa: „Am aflat că mama are cancer în stadiul 4”. Karolina Sol este o bloggeriță româncă stabilită în Polonia. Aceasta a avut curajul să-și deschidă inima și să-i lase un mesaj sfâșietor artistei.

„În anul 2019, am aflat că mama mea are cancer în stadiul 4, care a fost descoperit la o investigație de rutină. Un an deja se tratează și îi suntem alături cu toată susținerea și toată dragostea de pe lume, și multe rugăciuni!”, a scris Karolina. “@karolina_sol, vă doresc sănătate și putere ❤️”, i-a răspuns solistade peste Prut.

„A doua zi am petrecut-o tot în reanimare , am fost spălată, hrănită și găurită la fiecare 3 ore pentru analize. Astăzi am mai tras câteva dureri infernale, dar după ce mi-au sos tubul din burtă , m-am simțit ca nouă. Umflată la față, vânătă pe sub ochi și pe la toate încheieturile, am intrat frumoasă de tot în 2020. Dar nu-i bai. Astăzi am „răsfoit” Instagramul și toate postările erau despre „ce m-a învățat 2019”. Am stat să mă gândesc ce m-a învățat pe mine 2019. NIMIC! Nu m-a învățat nimic. Un singur lucru am realizat: sunt o femeie puternică, am trecut prin toate și la final am zâmbit. Acum sunt în drum spre casă după patru zile de dureri infernale și zâmbesc. Zâmbesc că a trecut și zâmbesc că am realizat că am în jurul meu oameni mulți cărora le pasă de sănătatea mea”

Irina Rimes