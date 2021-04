Irina Columbeanu arată senzațional de când stă cu Monica Gabor. Imaginile astea sunt dovada

Așa mamă, așa fiică. Fata lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor a crescut și a devenit o adevărată domnișoară. Blondă, înaltă, cu ochii pătrunzători și o siluetă de fotomodel, Irina este copia fidelă a frumoasei sale mame. Imaginile astea sunt dovada. Cum arată, acum, Irina Columbeanu, la vârsta de 14 ani.

Fostul fotomodel Monica Gabor, 33 ani, este foarte mândră de fiica ei, care pare să-i urmeze pașii. La 14 ani, fiica fostei „scorpii de la Isvorani” ar putea, foarte ușor, să urmeze o carieră în modelling precum mama sa, având în vedere faptul că a moștenit trăsăturile fizice și alura frumoasei brunete.

De când stă cu mama ei, în Statele Unite ale Americii, Irina Columbeanu arată mai bine ca niciodată, iar pe chipul ei de copil se poate citi fericirea. Adolescenta se bucură de compania părintelui său și de cea a fratelui ei vitreg, Antony. Recent, Monica Gabor a postat o serie de fotografii pe Instagram din Las Vegas, acolo unde a plecat să se relaxeze alături de fiica ei Irina, fiul soțului ei Mr. Pink și câteva prietene.

După cum putem privi în imaginile din galeria foto de mai sus, Monica și anturajul ei s-au distrat pe cinste în Las Vegas, la celebrul hotel de cinci stele The Pallazo, unde au fost tratați regește. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu s-a distrat cu prietenele ei, la fel de frumoase și cu măsuri perfecte de topmodel, dar a găsit timp să petreacă și alături de fiica ei Irina și fiul ei vitreg care pare să fie foarte atașată de soția tatălui său.

Irinel Columbeanu este foarte mândru de fiica lui. Irina merge la școală în S.U.A. și va începe liceul, în curând. Deși îi simte lipsa foarte mult, fostul miliardar e bucuros pentru că fata lui are șansa de a trăi o viață ca în povești. Cei doi țin legătura, în permanență, prin rețelele de socializare.

„Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20 pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: Am venit acasă și am jumulit-o eu. Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele.

Fiica mea este foarte bine și cred că va fi din ce în ce mai bine, pe măsură ce va crește. Nu am mai văzut-o de câteva zile, ne-am văzut virtual. Îmi este dor de ea. Este plecată de doi ani în America. De la vilă am luat doar un album foto cu Irina, ce are o mare valoare sentimentală. Acum vorbesc cu Monica doar despre Irina, avem o relație bună”, declara Irinel Columbeanu, acum ceva timp.