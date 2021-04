Cum a ajuns să arate fiica lui Irinel Columbeanu la 14 ani. Aduce aminte de Monica Columbeanu în tinerețe

Cum arată acum fiica lui Irinel Columbeanu? Aceasta s-a transformat într-o adevărată adolescentă și aduce aminte de fosta lui soție în tinerețe. Fata a împlinit 14 ani și duce o viață de poveste.

Irina Columbeanu s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Aceasta a crescut în privirile tuturor pentru că ambii ei părinți au format în trecut unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc.

Tânăra trăiește de o bună perioadă de timp în America, alături de mama sa și de partenerul ei de viață. Din păcate pentru cei care doreau să o urmărescă, blondina nu mai este așa de activă pe rețelele de socializare, apare rar și atunci când o face atrage imediat atenția.

Cum așchia nu sare departe de trunchi, fiica Monicăi are alură de fotomodel, moștenind-o pe mama sa Irinuca locuiește în Statele Unite alături de iubitul celei care i-a dat viață, Mr. Pink, dar și alături de fratele vitreg.

De asemenea, merge la școală acolo și ține legătura cu tatăl ei prin intermediul rețelelor de socializare, deși fostul milionar îi poartă grija și îi duce dorul zi de zi. Depărtarea e grea, dar mama ei face ca tristețea să dispară.

În cea mai recentă fotografie apare alături de fosta doamnă din Izvorani, amândouă îmbrăcate în negru, cu fuste scurte și pantofi cu toc. Fata a părut interesată de modelling o scurtă perioadă, dar era foarte mică pe atunci. Cu toate astea, pare că este interesată de această zonă. „Mândră că sunt mama ta”, scris Monica Gabor pe Instagram.

„Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20 pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: Am venit acasă și am jumulit-o eu. Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele”, spunea Irinel Columbeanu recent la TV.

“Fiica mea este foarte bine și cred că va fi din ce în ce mai bine, pe măsură ce va crește. Nu am mai văzut-o de câteva zile, ne-am văzut virtual. Îmi este dor de ea. Este plecată de doi ani în America. De la vilă am luat doar un album foto cu Irina, ce are o mare valoare sentimentală. Acum vorbesc cu Monica doar despre Irina, avem o relație bună”

Irinel Columbeanu