Irinel Columbeanu, declarație surprinzătoare despre Monica Gabor. Nu te așteptai să spună asta

Deși Monica Gabor are doar 33 de ani, are foarte multă experiență de viață. A fost căsătorită cu omul de afaceri Irinel Columbeanu, de care a divorțat în urmă cu 11 ani.

Din căsnicia lor a rezultat un copil, care rămăsese alături de tată, în timp ce ea a plecat în Statele Unite ale Americii. Deși divorțul lor afost unul cu scandal la vremea aceea, iată că între timp, lucrurile s-au îmbunătățit, iar acum pare că se înțeleg de minune. Însă milionarul a rămas fără bani, motiv pentru care a trimis-o pe Irinuca la mama ei în SUA, care locuiește cu Mr. Pink, iubitul ei, care, la rându-i, are un băiețel dintr-o căsnicie anterioară. Monica Gabor s-a angajat în SUA și are o meserie onorabilă, în ciuda faptului că iubitul ei este bogat. Iar din spusele lui Irinel Columbeabu, familia ar face și economii.

„Este profesoară suplinitoare cu acte în regulă. (…) Ea a învățat, nu tatăl meu a învățat-o engleză cum s-a scris… nu îmi place treaba asta că el i-a pus cartea în mână. Era o fată deja foarte educată. Este foarte frumos, îmi place că muncește și a învățat-o și pe Irina în același spirit. Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20 pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: Am venit acasă și am jumulit-o eu. Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele”, a povestit Irinel Columbeanu la Prima Tv.