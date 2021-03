Monica Gabor, apariție surpriză alături de copiii ei. Cum a fost surprinsă fosta doamnă Columbeanu

Monica Gabor, fosta doamnă Columbeanu, a postat pe rețelele de socializare o imagine emoționantă alături de fiul iubitului ei, Mr. Pink. Acesta se consideră mamă pentru fiul iubitului ei, alături de care duce o viață frumoasă în America.

De altfel, vedeta nu s-a expus pe rețelele de socializare în ultima perioadă. Dar recent, aceasta a reluat obiceiul, spre fericirea fanilor ei. Monica Gabor locuiește în Malibu alături de iubitul ei, fiul iubitului ei, dar și alături de fiica sa, Irinuca. Monica Gabor nu ezită nicio secundă să îl numească pe băiețel ”copilul ei”, semn că relația cu Mr. Pink este una foarte serioasă. La un moment dat s-a spus că cei doi s-ar fi căsătorit, însă frumoasa șatenă nu a conformat niciodată asta.

De altfel, Monica Gabor a spus mereu că ea și iubitul ei se înțeleg de minune, crescându-și împreună cei doi copii. Irinuca s-a mutat alături de mama ei de mai bine de un an, fiind foarte activă pe rețelele de socializare și postând adesea filmuețe cu activitățile zilnice. Ea a decis chiar să își facă ubn vlog. Micuța s-a transformat într-o adevărată domnișoară, semănându-i leit mamei sale.

Și Irinel Columbeanu, fostul soț al Monicăi Gabor, are numai cuvinte de laudă la adresa frumoasei șatene. El a spus cu ce se ocupă ea în Statele Unite ale Americii.

„Este profesoară suplinitoare cu acte în regulă. (…) Ea a învățat, nu tatăl meu a învățat-o engleză cum s-a scris… nu îmi place treaba asta că el i-a pus cartea în mână. Era o fată deja foarte educată. Este foarte frumos, îmi place că muncește și a învățat-o și pe Irina în același spirit. Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20 pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: Am venit acasă și am jumulit-o eu. Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele”, a povestit Irinel Columbeanu la Prima Tv.