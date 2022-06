Irina Begu se retrage din echipa de Fed Cup. Care sunt motivele

Irina Begu se retrage din echipa de Fed Cup. Jucătoarea din București în vârstă de 31 de ani a decis să nu mai continue în naționala feminină condusă de Horia Tecău. Actualul număr 43 WTA a evoluat ultima oară în această competiție, în aprilie, contra Poloniei, pierzând singurul meci de simplu pe care l-a jucat. Irina Begu nu va participa, astfel, la întâlnirea cu Ungaria, din noiembrie, decisiv pentru accesul în Turneul Final al Fed Cup.

Irina Begu a reușit să ajungă în optimile de la Roland Garros, fiind la un pas de cea mai bună performanță a sa într-un Grand Slam. În general, ea a avut un sezon solid, dar prestația în Fed Cup cu Polonia a fost sub așteptări, în contextul în care din echipă au lipsit majoritatea celorlalte titulare, în frunte cu Simona Halep, din cauza problemelor medicale. De altfel, Begu n-a mai jucat și în cea de-a doua partidă de simplu cu Polonia, fiind înlocuită de Andreea Prisăcariu.

Irina Begu a dezvăluit că problemele de sănătate o împiedică să mai evolueze și în echipa de Fed Cup, actuala Billie Jean king Cup. Ea a mai adăugat că e timpul să lase loc generației noi de jucătoare.

„Am decis să mă retrag din echipa de Fed Cup. Am luat această decizie de ceva timp, dar acum o anunț oficial. O spun cu părere de rău, dar sunt mândră de tot ce am făcut. Au fost niște ani extraordinari și mă bucur că am putut ajuta echipa de Fed Cup.

Este o generație nouă, cred că sunt sportive extraordinare care vor ajuta echipa la fel de mult cum am făcut-o noi.

Am înaintat în carieră, trebuie să-mi selectez mult mai bine turneele. Problemele de sănătate pe care le-am întâmpinat anul trecut și-au spus cuvântul, încă o fac. Încerc să dau întotdeauna 100% atunci când merg la un turneu. Acesta este un motiv important”, a declarat Irina Begu, conform gsp.ro.