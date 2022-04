Andreea Prisăcariu, bătută măr în Fed Cup, i-a cucerit pe americani. Tenismena de 22 de ani a fost „soluția de avarie” pentru Horia Tecău, căpitanul-nejucător al tricolorelor, în partida cu Polonia, ce a avut loc la Radom, în 15 și 16 aprilie. Româncele au pierdut categoric, scor 0-4, iar Prisăcariu a pierdut fără să ia vreun glem marciul cu Iga Swiatek, noul lider WTA. Dar Andreea Prisăcariu a ajuns vedetă în presa americană de specialitate pentru relaxarea și umorul de care a dat dovadă.

Andreea Prisăcariu, bătută măr în Fed Cup, i-a cucerit pe americani. Echipa feminină a României a încasat o înfrângere drastică din partea Poloniei, în întâlnirea pentru barajul de calificare la turneul final al competiției rebotezată Billie Jean King Cup. Tricolorele au pierdut cu 0-4, Iga Swiatek, noul lider mondial, pierzând doar un ghem în cele două confruntări de simplu.

Andreea Prisăcariu (324 WTA) a fost convocată de Horia Tecău „pe ultima sută de metri”, după ce mai multe jucătoare s-au confruntat cu probleme de sănătate. Cunoscută mai mult prin aparițiile non-conformiste de pe terenul de tenis și tatuajele sale, jucătoarea din Iași a jucat un meci de simplu. Ea a fost zdrobită cu 6-0, 6-0, de Iga Swiatek, cu care a fost prietenă în copilărie.

Andreea Prisăcariu a făcut show, în schimb, la conferința de presă dinaintea întâlnirii. Ea a debordat de dezinvoltură și relaxare, stârnind hohote de râs prin stilul afirmațiilor sale.

Ea a creat multe momente de umor, voluntar sau involuntar, motiv pentru care multe colege de-ale ei au râs cu lacrimi.

Andrea Prisăcariu a mai afirmat că româncele sunt „foarte șmechere” și-și vor face treaba. În plus, ea a declarat că nu s-a pregătit în mod special, dar că va merge „unde mă va duce curentul”.

Andreea Prisăcariu i-a „dat gata” și pe cei de la WTA, care au postat un mesaj neobișnuit pe contul de Twitter al forului profesionist mondial.

Dar Andreea Prisăcariu i-a impresionat și pe jurnaliștii americani. Și nu de oriunde, ci de la Tennis.com, site deținut de cea mai importantă publicație de tenis din lume, Tennis Magazine, lansată pe piață în anul 1965. Americanii consideră că românca a dat dovadă de multă spontaneitate și inteligență, ea „furând show-ul”.

Echipa României va juca barajul pentru rămânerea în Grupa Mondială, urmând să-și afle adversara în luna mai. Andreea Prisăcariu a fost la prima convocare în naționala feminină. Ea are cinci turnee ITF câștigate, dar nu a înregistrat niciun rezultat notabil în competițiile WTA. În schimb, ieșeanca se mândreste cu cele 23 de tatuaje pe care și le-a făcut pe tot corpul.

Foto: Facebook/ Romania Billie Jean King Cup Tean/Cristina Hutu

Petition to get an Andreea Prisacariu stand-up comedy special on @netflix? 🇷🇴

Sign below 🤣✍️⬇️

🎥: @BJKCup | @IamPrisacariuA pic.twitter.com/LpxNLH0vcO

— wta (@WTA) April 16, 2022