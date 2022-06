Simona Halep, la un pas de accidentare la Birmingham. Unde joacă românca săptămâna aceasta VIDEO

Simona Halep, la un pas de accidentare la Birmingham. Jucătoarea româncă a pierdut dramatic în semifinalele turneului dotat cu premii totale de 251.750 de dolari. Ea a fost învinsă de brazilianca Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 32 WTA), scor 3-6, 6-2, 4-6. Simona Halep va juca în această săptămână într-o altă competiție, dar a fost foarte aproape de o accidentare serioasă pe iarba de la Birmingham.

Simona Halep, la un pas de accidentare la Birmingham. Românca a fost învinsă dramatic, duminică, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 din Anglia de brazilianca Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 32 WTA), scor 3-6, 6-2, 4-6. Partida celor două a fost amânată cu o zi din cauza ploii ce a căzut sâmbătă.

Halep a avut o evoluție bună de-a lungul competiției, dar nu s-a confruntat, totuși, cu adversare de primă mână chiar până în semifinala. Dar fostul lider mondial a arătat că are încredere în jocul său pe iarbă, lucru important înainte de Wimbledon.

Simona Halep a avut de furcă, în schimb, cu suprafața de joc alunecoasă, în timpul partidei cu Haddad Maia. În ghemul cinci al primul set, a pierdut două puncte, din cauză că a alunecat. Românca a căzut destul de rău într-una din dăți, rămânând cu picioarele aproape în șpagat.

Enervată de cele două puncte pierdute din cauza alunecărilor, Simona Halep l-a întrebat pe arbitrul de scaun: „Terenul ăsta e bun de joc? Așa ți se pare?”. Arbitrul a coborât din scaun, s-a uitat preț de câteva secunde la teren și i-a transmis Simonei Halep că suprafața de joc permite disputarea jocului în mod normal, contrar celor întâmplate cu doar câteva minute mai devreme.

Halep a cerut chiar și intervenția medicului, ea acuzând dureri la piciorul drept, prins într-o „poziție nefirească” într-una dintre căzături. Jucătoarea din Constanța urmează să ia startul în această săptămâna în turneul WTA 250 de la Bad Homburg, în Germania.

În meciul de debut, Simona Halep (favorită 4) va da peste Katerina Siniakova (63 WTA). Partida va avea loc marți, câștigătoarea urmând să încaseze un cec de 3.737 de euro.

The physio is out to see Simona now. She slipped and fell a couple times in the 1st set, and looks like her leg is bothering her. Hopefully it isn’t too bad. pic.twitter.com/sybLOMiK20

— Romanian Tennis (@WTARomania) June 19, 2022