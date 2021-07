Ireal cum a apărut Dani la Neatza. A primit pedeapsă dură de la Gabriela Prisăcariu după ce a făcut o glumă despre gravide

Dani i-a uimit azi pe colegii săi de platou. Acesta a venit azi la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, purtând o burtă imensă. El a declarat că a fost ”pedepsit” de soția sa, gravidă în nouă luni, Gabriela Prisăcariu, să poarte și el o greutate, ca să vadă ce înseamnă să fii gravidă, după ce el a făcut o glumă nereușită la adresa viitoarei mămici.

Astfel că Dani s-a conformat, iar acesta a venit azi purtând un pepene mare sub tricou. Apariția sa i-a lăsat pe toți cei din platou cu gura căscată, iar amuzamentul a fost la cote maxime.

”Răzvan: Unde e Dani, ca i-am vazut masina in parcare.

Dani: Are 11 kilograme, e un pepene real, m-a pus saptamana trecuta necuratul sa fac o gluma cu gravida in 9 luni si asta a stricat tot. Si mi-a zis sa aleg una dintre zile sa imi pun ceva de 11 kilograme si sa car. Am ales ziua de azi. Apoi trebuie sa ma duc la sala. Nu pot nici sa ma aplec.

Am vrut sa imi pun si sani, dar mi-au curs, nu stiam ca curg sanii. Mi-e foame tot timpul si nu am voie cafea. Asta mi-e cel mai greu. As putea sa arat si ca un bombardier sau ca o bulibasa. În plus, mi-e foarte greu sa fac șușu, unul dintre voi trebuie sa mi tina burta, de restul ma ocup”, a fost dialogul dintre Răzvan și Dani.