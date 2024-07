Ioniță de la Clejani, în doliu! Mesaj de la fiica renegată, cu care e în război: ”Îi doresc să fie mai bun, căci murim și luăm 4 scânduri după noi”. Amintiri cu regretatul bunic EXCLUSIV

Ioniță de la Clejani este în doliu! Tatăl lui, vestitul lăutar Marin Manole, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Ramona Manole, fiica cea mare a lui Ioniță, ne-a povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre bunicul artist. Acum, la greu, solista a dorit să îi transmită un mesaj celebrului ei tată, care a renegat-o încă din anii copilăriei.

Ioniță de la Clejani a moștenit talentul artistic de la tatăl lui, Marin Manole, care a făcut istorie în muzica lăutărească alături de Taraful Haiducilor, înregistrând succes și pe plan internațional. Ieri, muzicianul s-a stins din viață. Vestea decesului a întristat-o și pe Ramona Manole, fiica cea mare a lui Ioniță de la Clejani. Ea are un munte de amintiri cu bunicul artist, pe care l-a îndrăgit enorm, încă din anii copilăriei:

”Tataie a fost un lăutar celebru. Am avut o relație frumoasă. Când eram mică mergeam la ei, a fost un om foarte bun, m-a învățat numai de bine. Pe la 7 ani mă ducea cu mașina acasă, avea grijă de mine. A fost bine până a intervenit președinta Viorica de la Clejani și a interzis să mai ne vedem, ea dă ordine în familia asta. Am fost favorita bunicului, eu sunt prima lui nepoată, era un om milos și corect, drept. Îi era milă de mine, și-a făcut datoria de tataie, până la capăt, nu m-a dat deoparte, se mai ferea de Viorica, mă proteja, nu le mai dădea raportul, Eu am auzit aceste discuții, sunt dureroase”.