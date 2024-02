Ramona de la Clejani este supărată pe Ioniță de la Clejani! Artistul nu și-a cunoscut nici până acum nepoatele EXCLUSIV

Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a trecut printr-o perioadă încărcată, plină de provocări. Bruneta și cele trei fiice ale sale s-au mutat definitiv în România, alături de partenerul acesteia, Paris. Din cauza programului foarte încărcat și din lipsa odihnei, Ramona a avut probleme de sănătate și s-a confruntat cu atacuri de panică, iar în urmă cu doar câteva zile, a ajuns de urgență la spital. Artista ne-a oferit mai multe detalii, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Ramona de la Clejani a fost dusă de urgență la spital din cauza unor probleme de sănătate. Artista se confruntă cu atacuri de panică din ce în ce mai dese. Motivul ar fi programul plin pe care îl are, acumulându-se oboseala:

“Mi-a fost rău, chiar și aseară. Probabil acumulările de oboseală, de la supărări, stres…Acum câteva zile m-a înțepat în piept timp de câteva minute, a venit ambulanța, m-a dus la spital… Mi-a făcut un tratament, mi-au zis să mă duc la un psihiatru.

S-a declanșat din cauza atacurilor de panică, am anxietate și perioade de depresie, probabil au mai avansat. Eu m-am pus pe sală și pe regim. Nu vreau să mă duc la psihiatru. Psihiatrul vrea să îmi vindece depresia cu pastile, dar eu nu vreau. Eu știu exact de ce am avut stările astea.

Am avut o perioadă mai încărcată, am mutat copiii la București cu scolile, tatăl lor e în Anglia. Eu am fost singură pe drumuri. Pe fiica cea mare o am la liceu de acum un an la Dinu Lipatti și pe cele mici le-am mutat.

Au fost probleme cu familia tatălui lor aici, dar acum au plecat toți în străinătate și nu mai avem probleme. Fetele s-au obișnuit aici, îmi e mai ușor, înainte stăteam pe drumuri, acum…Na, știi cum e, numai mama să nu fii!”, ne-a declarat Ramona de la Clejani, în exclusivitate pentru Playtech Știri.