Întâlnire de gradul zero între Ramona de la Clejani și tatăl său, Ioniță. Femeia a rupt tăcerea, ce s-a întâmplat

După mai bine de 24 de ani, Ramona de la Clejani și-a revăzut tatăl, celebrul Ioniță de la Clejani. Invitată la emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, artista a făcut o serie de dezvăluiri legate de revederea cu acesta dar și despre copilăria marcată de lipsa lui. Ce spune cântăreața?

De-a lungul timpului, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a fost nevoită să treacă printr-o serie de provocări. Copilăria artistei a fost marcată de lipsa tatălui său dar și de o serie de neajunsuri.

Ramona de la Clejani a povestit, în repetate rânduri, cum era nevoită să meargă cu autobuzul pentru a-și revedea tatăl, care o trata cu indiferență. Neajunsurile financiare au determinat-o pe artistă să se mărite la vârsta de 15 ani. Însă, în ciuda acestor provăcări, artista nu-și urăște tatăl ci din contră. Recent, cântăreața l-a revăzut pe aceasta. Potrivit artistei, întâlnirea nu a fost una neașteptată.

”Nu am vorbit cu nimeni până acum, vă spun vouă în exclusivitate. Cântând cu formația George Talent, la un eveniment a fost el invitat cu program surpriză. Cum s-a întâmplat în noaptea aia, am fost trimisă de către formația să cânt un alt program, în altă locație. Eram atât de supărată că nu am apucat să îl văd, a fost cea mai mare dorință a mea.

Eu mi-am zis că trebuie să muncesc să îl văd pe tata, pentru că e un nume mare în muzică. M-am dus la o mânăstire și m-am rugat să mi-l aducă pe tata. Nu îl mai văzusem de la 12 ani. Mergeam la un eveniment, eram cu Dan Bursuc, și a venit și tata acolo, acum două săptămâni. Când am auzit că a venit Ioniță de la Clejani, m-am blocat direct.

Când l-am văzut, m-am dus la el, ne-am uitat unul la altul, a rămas blocat. Nu știam ce să îi zic. L-am privit ca pe un artist, așa cum e el. Eu nu sunt supărată pe el, în continuare în voi păstra ca ghid în viața mea, ca muzicant. Îmi doresc să calc pe urmele lui. Nu am nimic cu el, l-am iertat. Îl iubesc cu tatăl meu. Când are nevoie de mine, îi dau și casa și viața, tot.”